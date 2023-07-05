Британцы назвали лучшие подержанные кабриолеты в возрасте до 8 лет (фото)
В рейтинг вошли 10 подержанных кабриолетов, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эти модели идеально подходят для летних поездок "с ветерком".
Британские эксперты назвали лучшие современные кабриолеты с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Кабриолеты являются довольно нишевым сегментом и не так популярны как кроссоверы. Несмотря на это есть множество людей, которым нравятся автомобили со складной крышей.
Эксперты испытали десятки кабриолетов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей, а также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.
ТОП-10 лучших кабриолетов с пробегом в возрасте до 8 лет:
10. BMW 4 Series Convertible
Эксперты похвалили кабриолет BMW 4 Series за приятное управление и комфортную подвеску. Также модель предлагает удобную информационно развлекательную систему.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- комфортная подвеска;
- жесткая складная крыша.
Минусы:
- маленький багажник;
- не такое приятное управление, как у купе;
- мало места на заднем ряду сидений.
9. Jaguar F-Type Convertible
Jaguar F-Type привлекает внимание своим стильным дизайном и спортивным характером. На выбор доступны несколько двигателей, которые сильно влияют на поведение авто.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- стильный дизайн;
- приятное управление.
Минусы:
- маленький багажник;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- дорогое обслуживание.
8. BMW 2 Series Convertible
Более компактный BMW 2 Series еще более приятный в управлении, чем 4 Series. В этом заслуга более низкого веса и уменьшенных габаритах.
Плюсы:
- приятное управление;
- комфортная подвеска;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- низкое качество интерьера;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неприятное управление.
7. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet
Кабриолет Mercedes-Benz E-Class отлично подходит для водителей, которые ценят комфорт. Также радует наличие инновационной системы, которая обдувает шею теплым воздухом во время поездки.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- продуманная аэродинамика;
- вместительный багажник.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятное управление;
- мало места на заднем ряду сидений.
6. Mini Convertible
Стильный и практичный кабриолет Mini Convertible имеет множество преимуществ. В частности, радует высокое качество сборки и приятное управление.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- практичный интерьер;
- высокое качество сборки.
Минусы:
- маленький багажник;
- плохой обзор сзади;
- мало места на заднем ряду сидений.
5. BMW Z4
В отличие от BMW 4 Series, модель Z4 изначально создавалась в версии с открытым верхом. Это позволило сделать модель достаточно жесткой и комфортной.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- базовые двигатели слишком маломощные;
- неприятное управление;
- плохие тормоза.
4. Porsche Boxster
Porsche Boxster обладает повадками флагманской модели 911, но доступен по более низкой цене. Эксперты заявили, что это один из лучших спортивных автомобилей с открытым верхом.
Плюсы:
- отточенная управляемость;
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- высокий расход топлива.
3. Audi A3 Cabriolet
Кабриолет Audi A3 приятно удивил британских экспертов, но его высокая стоимость не позволила занять более высокое место. Модель обладает высоким уровнем практичности и приятной управляемостью.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- отточенная управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- АКПП иногда работает нестабильно.
2. Audi TT Roadster
Более спортивный Audi TT радует приятным управлением и отличной динамикой. Также модель привлекает стильным дизайном.
Плюсы:
- приятный интерьер;
- отточенная управляемость;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- плохая шумоизоляция;
- высокая стоимость.
1. Mazda MX-5
Если наличие второго ряда сидений не является важным фактором, то Mazda MX-5 является фаворитом. Этот родстер обладает отточенной управляемостью и стильным дизайном.
Плюсы:
- отточенная управляемость;
- отличная динамика;
- низкая стоимость обслуживания.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- маленький багажник;
- мало регулировок для сидений.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие минивэны с пробегом в возрасте до пяти лет.