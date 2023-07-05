Британцы назвали лучшие подержанные кабриолеты в возрасте до 8 лет (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных кабриолетов, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эти модели идеально подходят для летних поездок "с ветерком".

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Британские эксперты назвали лучшие современные кабриолеты с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Кабриолеты являются довольно нишевым сегментом и не так популярны как кроссоверы. Несмотря на это есть множество людей, которым нравятся автомобили со складной крышей.

Эксперты испытали десятки кабриолетов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей, а также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

Важно

Названы лучшие компактные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)

ТОП-10 лучших кабриолетов с пробегом в возрасте до 8 лет:

10. BMW 4 Series Convertible

BMW 4 Series Convertible достаточно приятный в управлении Фото: BMW

Эксперты похвалили кабриолет BMW 4 Series за приятное управление и комфортную подвеску. Также модель предлагает удобную информационно развлекательную систему.

Плюсы:

богатое оснащение;

комфортная подвеска;

жесткая складная крыша.

Минусы:

маленький багажник;

не такое приятное управление, как у купе;

мало места на заднем ряду сидений.

9. Jaguar F-Type Convertible

Jaguar F-Type Convertible имеет спортивный характер Фото: Jaguar

Jaguar F-Type привлекает внимание своим стильным дизайном и спортивным характером. На выбор доступны несколько двигателей, которые сильно влияют на поведение авто.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

стильный дизайн;

приятное управление.

Минусы:

маленький багажник;

неудобная информационно-развлекательная система;

дорогое обслуживание.

8. BMW 2 Series Convertible

BMW 2 Series Convertible предлагает приятное управление Фото: BMW

Более компактный BMW 2 Series еще более приятный в управлении, чем 4 Series. В этом заслуга более низкого веса и уменьшенных габаритах.

Плюсы:

приятное управление;

комфортная подвеска;

есть мощные двигатели.

Минусы:

низкое качество интерьера;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятное управление.

7. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet комфортнее своих конкурентов Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет Mercedes-Benz E-Class отлично подходит для водителей, которые ценят комфорт. Также радует наличие инновационной системы, которая обдувает шею теплым воздухом во время поездки.

Плюсы:

богатое оснащение;

продуманная аэродинамика;

вместительный багажник.

Минусы:

высокая стоимость;

неприятное управление;

мало места на заднем ряду сидений.

6. Mini Convertible

Mini Convertible обладает практичным интерьером Фото: MINI

Стильный и практичный кабриолет Mini Convertible имеет множество преимуществ. В частности, радует высокое качество сборки и приятное управление.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

практичный интерьер;

высокое качество сборки.

Минусы:

маленький багажник;

плохой обзор сзади;

мало места на заднем ряду сидений.

5. BMW Z4

BMW Z4 обладает комфортной подвеской Фото: BMW

В отличие от BMW 4 Series, модель Z4 изначально создавалась в версии с открытым верхом. Это позволило сделать модель достаточно жесткой и комфортной.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

базовые двигатели слишком маломощные;

неприятное управление;

плохие тормоза.

4. Porsche Boxster

Porsche Boxster ощущается в управлении как настоящий суперкар Фото: Porsche

Porsche Boxster обладает повадками флагманской модели 911, но доступен по более низкой цене. Эксперты заявили, что это один из лучших спортивных автомобилей с открытым верхом.

Плюсы:

отточенная управляемость;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

небогатое оснащение;

высокий расход топлива.

3. Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet имеет множество преимуществ Фото: Audi

Кабриолет Audi A3 приятно удивил британских экспертов, но его высокая стоимость не позволила занять более высокое место. Модель обладает высоким уровнем практичности и приятной управляемостью.

Плюсы:

роскошный интерьер;

отточенная управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места на заднем ряду сидений;

АКПП иногда работает нестабильно.

2. Audi TT Roadster

Audi TT Roadster обладает более спортивным характером, чем A3 Cabriolet Фото: Audi

Более спортивный Audi TT радует приятным управлением и отличной динамикой. Также модель привлекает стильным дизайном.

Плюсы:

приятный интерьер;

отточенная управляемость;

есть мощные двигатели.

Минусы:

небогатое оснащение;

плохая шумоизоляция;

высокая стоимость.

1. Mazda MX-5

Эксперты признали Mazda MX-5 лучшим авто с открытым верхом Фото: Mazda

Если наличие второго ряда сидений не является важным фактором, то Mazda MX-5 является фаворитом. Этот родстер обладает отточенной управляемостью и стильным дизайном.

Плюсы:

отточенная управляемость;

отличная динамика;

низкая стоимость обслуживания.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

маленький багажник;

мало регулировок для сидений.

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