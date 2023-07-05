Британці назвали найкращі вживані кабріолети віком до 8 років (фото)

До рейтингу увійшли 10 вживаних кабріолетів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Ці моделі ідеально підходять для літніх поїздок "з вітерцем".

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Британські експерти назвали найкращі сучасні кабріолети з пробігом. Вони виділили 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Кабріолети є доволі нішевим сегментом і не такі популярні як кросовери. Попри це є безліч людей, яким подобаються автомобілі зі складним дахом.

Експерти випробували десятки кабріолетів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей, а також розповіли про переваги та недоліки цих авто.

Важливо

Названо найкращі компактні кросовери вартістю до $20 000 (фото)

Топ 10 найкращих кабріолетів з пробігом віком до 8 років:

10. BMW 4 Series Convertible

BMW 4 Series Convertible досить приємний у керуванні Фото: BMW

Експерти похвалили кабріолет BMW 4 Series за приємне керування та комфортну підвіску. Також модель пропонує зручну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

багате оснащення;

комфортна підвіска;

жорсткий складаний дах.

Мінуси:

маленький багажник;

не таке приємне керування, як у купе;

мало місця на задньому ряду сидінь.

9. Jaguar F-Type Convertible

Jaguar F-Type Convertible має спортивний характер Фото: Jaguar

Jaguar F-Type привертає увагу своїм стильним дизайном і спортивним характером. На вибір доступні кілька двигунів, які сильно впливають на поведінку авто.

Плюси:

є потужні двигуни;

стильний дизайн;

приємне керування.

Мінуси:

маленький багажник;

незручна інформаційно-розважальна система;

дороге обслуговування.

8. BMW 2 Series Convertible

BMW 2 Series Convertible пропонує приємне керування Фото: BMW

Компактніший BMW 2 Series ще приємніший у керуванні, ніж 4 Series. У цьому заслуга нижчої ваги та зменшених габаритів.

Плюси:

приємне керування;

комфортна підвіска;

є потужні двигуни.

Мінуси:

низька якість інтер'єру;

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємне керування.

7. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet комфортніший за своїх конкурентів Фото: Mercedes-Benz

Кабріолет Mercedes-Benz E-Class чудово підходить для водіїв, які цінують комфорт. Також радує наявність інноваційної системи, яка обдуває шию теплим повітрям під час поїздки.

Плюси:

багате оснащення;

продумана аеродинаміка;

місткий багажник.

Мінуси:

висока вартість;

неприємне керування;

мало місця на задньому ряду сидінь.

6. Mini Convertible

Mini Convertible має практичний інтер'єр Фото: MINI

Стильний і практичний кабріолет Mini Convertible має безліч переваг. Зокрема, радує висока якість збірки та приємне керування.

Плюси:

є потужні двигуни;

практичний інтер'єр;

висока якість збірки.

Мінуси:

маленький багажник;

поганий огляд ззаду;

мало місця на задньому ряду сидінь.

5. BMW Z4

BMW Z4 має комфортну підвіску Фото: BMW

На відміну від BMW 4 Series, модель Z4 спочатку створювалася у версії з відкритим верхом. Це дало змогу зробити модель доволі жорсткою і комфортною.

Плюси:

є потужні двигуни;

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

базові двигуни занадто малопотужні;

неприємне керування;

погані гальма.

4. Porsche Boxster

Porsche Boxster відчувається у керуванні як справжній суперкар Фото: Porsche

Porsche Boxster має повадки флагманської моделі 911, але доступний за нижчою ціною. Експерти заявили, що це один з найкращих спортивних автомобілів з відкритим дахом.

Плюси:

відточена керованість;

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

небагате оснащення;

висока витрата палива.

3. Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet має безліч переваг Фото: Audi

Кабріолет Audi A3 приємно здивував британських експертів, але його висока вартість не дала змоги посісти вище місце. Модель має високий рівень практичності та приємну керованість.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

відточена керованість;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

АКПП іноді працює нестабільно.

2. Audi TT Roadster

Audi TT Roadster має спортивніший характер, ніж A3 Cabriolet Фото: Audi

Спортивніший Audi TT радує приємним керуванням і відмінною динамікою. Також модель приваблює стильним дизайном.

Плюси:

приємний інтер'єр;

відточена керованість;

є потужні двигуни.

Мінуси:

небагате оснащення;

погана шумоізоляція;

висока вартість.

1. Mazda MX-5

Експерти визнали Mazda MX-5 найкращим авто з відкритим дахом Фото: Mazda

Якщо наявність другого ряду сидінь не є важливим фактором, то Mazda MX-5 є фаворитом. Цей родстер має відточену керованість і стильний дизайн.

Плюси:

відточена керованість;

відмінна динаміка;

низька вартість обслуговування.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

маленький багажник;

мало регулювань для сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі мінівени з пробігом віком до п'яти років.