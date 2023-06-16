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Авто

Британці назвали найкращі сучасні мінівени з пробігом (фото)

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Фото: Citroen | Експерти похвалили Citroen Grand C4 Picasso за високий рівень практичності та багате оснащення

До рейтингу увійшли 10 уживаних сімейних мінівенів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Британські експерти назвали найкращі мінівени з пробігом віком до п'яти років. До рейтингу увійшли 10 моделей, які чудово підходять для великої родини. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Мінівени поступаються кросоверам з продажів, але ці автомобілі все ще мають великий попит. Такі авто відрізняються дуже високим рівнем практичності.

Експерти протестували десятки мінівенів з пробігом і виділили 10 найкращих моделей. Вони також розповіли про переваги та недоліки цих автомобілів.

Важливо
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Названі найкращі великі кросовери вартістю до $25 000 (фото)

Топ 10 найкращих мінівенів з пробігом:

10. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer Fullscreen
BMW 2 Series Active Tourer має відмінну керованість
Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer розділяє платформу з Mini, що дало моделі відмінну керованість. Інтер'єр влаштований так, щоб оптимізувати весь доступний простір усередині.

Плюси:

  • багато місця на другому ряду;
  • якісний інтер'єр;
  • висока плавність ходу.

Мінуси:

  • не такий вже й практичний;
  • малопотужні дизельні двигуни;
  • висока вартість.

9. Seat Alhambra

Seat Alhambra Fullscreen
Seat Alhambra пропонує високий рівень практичності та потужні двигуни
Фото: SEAT

Seat Alhambra має приємну керованість та багате оснащення. Також експерти відзначили великий вибір двигунів на вибір.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • потужні двигуни;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • ненадійні дизельні двигуни;
  • жорстка підвіска.

8. Volkswagen Sharan

Volkswagen Sharan Fullscreen
Volkswagen Sharan має високу якість збірки
Фото: Volkswagen

Volkswagen Sharan розділяє платформу з Seat Alhambra, але має вищу якість збірки. Також радує високий рівень практичності моделі.

Плюси:

  • потужні двигуни;
  • високий рівень практичності;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • ненадійні дизельні двигуни;
  • неприємна керованість;
  • висока вартість.

7. Ford S-Max

Ford S-Max Fullscreen
Ford S-Max відрізняється стильним дизайном
Фото: Ford

Ford S-Max відрізняється стильним дизайном та просторим салоном. Також автомобіль має комфортну підвіску.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця третьому ряду;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • велика витрата бензину.

6. Vauxhall/Opel Combo Life

Opel Combo Life Fullscreen
Opel Combo Life дуже просторий та практичний
Фото: Opel

Opel Combo Life (Vauxhall у Великій Британії) пропонує величезну кількість місця всередині. Ще однією перевагою моделі є її доступність.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • комфортна підвіска;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • нудний інтер'єр;
  • не найбагатше оснащення;
  • нудний дизайн.

5. Peugeot Rifter

Peugeot Rifter Fullscreen
Peugeot Rifter має приємну керованість
Фото: Peugeot

Peugeot Rifter пропонує все, що є у Opel Comvo Life, але в більш преміальному вигляді. Також у цієї моделі приємнішу керованість.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • високий рівень практичності;
  • зручна підвіска.

Мінуси:

  • не найкраще оздоблення інтер'єру;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

4. Ford Galaxy

Ford Galaxy Fullscreen
Ford Galaxy місткий та практичний
Фото: Ford

Ford Galaxy дуже місткий автомобіль, який доступний у модифікації на сім місць. Ще однією перевагою мінівена є приємна керованість.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • приємна керованість;
  • Великий вибір комплектацій.

Мінуси:

  • немає автоматичного екстреного гальмування у базовій комплектації;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

3. Citroen Berlingo

Citroen Berlingo Fullscreen
Citroen Berlingo оснащений м'якою підвіскою
Фото: Citroen

Citroen Berlingo схожий на Opel Combo Life та Peugeot Rifter, але має багатше оснащення. Також радує м'яка підвіска моделі.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • економні двигуни;
  • високий рівень практичності.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • деякі корисні опції не входять до базової комплектації;
  • неприємна керованість.

2. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran Fullscreen
Volkswagen Touran просторий та стильний мінівен
Фото: Volkswagen

Volksagen Touran є просторим та стильним мінівеном. Модель має деякі унікальні опції, які не зустрінеш у конкурентів.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • зручні сидіння;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • деякі корисні опції не входять до базової комплектації;
  • не найекономніші двигуни;
  • низький рівень надійності.

1. Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso Fullscreen
Citroen Grand C4 Picasso пропонує високий рівень практичності
Фото: Citroen

Citroen Grand C4 Picasso має стильний дизайн і просторий салон. Складіть задній ряд сидінь і ви отримаєте дуже місткий багажник.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • чудовий круговий огляд;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало регулювань сидінь;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000.