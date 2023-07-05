Элегантный дизайн и встроенный Tik-Tok: представлен новый спорткар Mercedes CLE (видео)

Купе Mercedes-Benz CLE привлекат динамичным дизайном и высокотехнологичным салоном. Спорткару со старта предлагают бензиновые и дизельные двигатели мощностью до 381 л. с.

В Германии дебютировал новый Mercedes-Benz CLE. Купе приходит на смену сразу двум моделям – Mercedes C-Class Coupe и E-Class Coupe. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

У купе элегантный силуэт с изогнутой крышей Фото: Mercedes-Benz

Купе Mercedes CLE 2024 крупнее обоих своих предшественников – 4851 мм в длину при колесной базе в 2865 мм. Автомобиль привлекает элегантным дизайном с длинным капотом, изогнутой крышей и высокой оконной линией. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами, а боковины выполнены рельефными.

Автомобиль крупнее своих предшественников Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, на фото показали и кабриолет Mercedes-Benz CLE, однако он появится только в 2024 году.

Салон Mercedes CLE выдержан в стиле новых седанов C-Class и E-Class. Купе получило виртуальный щиток приборов и 11,9-дюймовый портретный тачскрин на наклоненной центральной панели.

На наклоненной центральной консоли установлен большой тачскрин Фото: Mercedes-Benz

В мультимедийную систему MBUX встроены Zoom, Tik Tok и игра Angry Birds. Автомобиль просторнее предшественников, а объем его багажника вырос до 460 л.

Позже линейку расширит кабриолет Фото: Mercedes-Benz

Спорткар Mercedes CLE со старта предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 258 л. с.) и 3,0 л (381 л. с.), а также с 2,0-литровым 197-сильным турбодизелем. Все они дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Самая мощная версия разгоняется до сотни за 4,4 с и развивает 250 км/ч. Позже появятся заряженные варианты от AMG мощностью от 435 до 670 л. с.

Все Mercedes CLE 2024 оснащены 9-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным. Среди опций есть спортивная подвеска и адаптивные амортизаторы.

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