Забытые раритеты: во Франции нашли заброшенный автосалон Saab с десятками авто (видео)

Автосалон закрылся почти сразу после банкротства Saab в 2011 году. Мародеры время от времени воровали запчасти для автомобилей из здания, но внутри все еще можно найти много интересного.

Во Франции нашли заброшенный автосалон Saab, в котором находилось около 20 автомобилей в разном состоянии. Это место по неизвестным причинам было закрыто. Видео опубликовали на YouTube-канале Forgotten Buildings.

В 2011 году бренд Saab обанкротился, а затем сменил несколько владельцев, пока не перешел под руководство компании NEVS. Многие дилеры Saab переоборудовали свои автосалоны под продажу других авто, но это здание было закрыто.

Этот автосалон открылся в 1972 году. Бизнес по продаже авто вели два брата, но однажды один из них заболел и бизнес пошел на спад.

После закрытия автосалона мародеры время от времени воровали запчасти для автомобилей. Тем не менее внутри еще можно найти разные модели Saab, Citroen, Peugeot и Renault.

Внутри нашли не только автомобили Saab, но и Citroen, Peugeot и Renault Фото: Скриншот

В выставочном зале есть два Saab 9-3 и 9-5. Судя по состоянию автомобилей, их все еще можно восстановить.

По всему автосалону разбросан мусор. На полу можно найти различные брошюры и ценники для автомобилей.

В мастерской нашли несколько единиц Saab 9000, которые были выпущены в 1998 году. Там же есть различные запчасти для автомобилей.

Ранее Фокус писал, что в США обнаружили коллекцию редких ретро-авто 60-х годов.