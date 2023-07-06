В Украине стали чаще покупать гибриды и электромобили: названы самые популярные модели

Несмотря на то, что бензиновые автомобили продолжают лидировать на украинском рынке, электромобили и гибриды становятся все популярнее. В этих сегментах доминируют среднебюджетные кроссоверы.

В Украине увеличились продажи новых гибридных авто и электромобилей. Тем не менее за первую половину 2023 года лидерами остались бензиновые автомобили. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Доля моделей с бензиновыми двигателями снизилась с 57% до 49% за полгода. Продажи дизельных авто также снизились с 23% до 22%.

Рыночная доля гибридных автомобилей за полгода увеличилась с 13% до 18%. В это время электромобили охватили 10% рынка новых авто. Модели с ГБО заняли только 1% от продаж.

Renault Duster лидирует сразу в нескольких сегментах Фото: Renault

Самые популярные новые автомобили в Украине за первую половину 2023 года:

бензиновые авто — Renault Duster;

дизельные авто — Renault Duster;

гибридные авто — Toyota RAV4;

электромобили — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Renault Duster.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доли гибридных авто и электромобилей продолжат расти. Это связано с ростом цен на топливо, а также развитием инфраструктуры зарядных станций в нашей стране.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей, что является рекордным показателем.