Stellantis представили новую платформу для электромобилей с запасом хода до 700 км

На новой архитектуре можно создавать различные автомобили длиной от 4300 до 4900 мм. STLA Medium поддерживает передне- и полноприводные компоновки с одним или двумя электромоторами.

Концерн Stellantis представил новую платформу для электромобилей STLA Medium. Она позволит обеспечить будущим моделям запас хода до 700 км. Об этом сообщили на сайте Autocar.

В Stellantis заявили, что STLA Medium предназначена для новых поколений популярных моделей. Среди них седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Peugeot 3008.

На новой архитектуре можно создавать различные автомобили длиной от 4300 до 4900 мм. Колесная база может составлять от 2700 до 2900 мм.

STLA Medium поддерживает передне- и полноприводные компоновки. Последняя использует двухмоторную силовую установку.

Одним из самых ярких автомобилей на базе STLA Medium станет новая Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Это будет заряженный электромобиль мощностью до 1000 л.с.

Новая Alfa Romeo Giulia станет электромобилем Фото: Autocar

Аккумуляторы в автомобилях на новой платформе будут иметь емкость до 98 кВт⋅ч. Запас хода на одном заряде составит около 700 км.

Также STLA Medium позволит снизить вес будущих электромобилей примерно на 10%. Это сделает новые модели более энергоэффективными.

Ранее Фокус писал, что концерн Stellantis собирается настроить 28 двигателей для работы на синтетическом топливе.