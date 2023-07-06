Как пользоваться услугой шеринга авто в "Дії": инструкция от МВД

За время существования услуги украинцы более 168 тысяч раз поделились своими авто с другими людьми. Сервис постепенно становится все популярнее, из-за чего у пользователей возникает больше вопросов.

В Главном сервисном центре МВД ответили на популярные вопросы о том, как пользоваться услугой шеринга авто в "Дії". Создана удобная инструкция для всех, кто хочет воспользоваться сервисом. Об этом рассказали на сайте ведомства.

Услуга шеринга позволяет владельцу дистанционно делиться своим автомобилем с другим человеком. Он автоматически получит доступ к базе данных этого транспортного средства.

Как пользоваться услугой шеринга авто:

В приложении "Дія" перейдите в раздел "Услуги" — "Шеринг автомобиля". Нажмите на кнопку "Поделиться автомобилем". Выберите свой автомобиль и укажите срок шеринга. Укажи свои контактные данные и место жительства. Покажите человеку, которому передаете свой автомобиль, QR-код или ссылку на активацию услуги. Второму пользователю необходимо заполнить свои данные и подписать заявление с помощью "Дії". Подпишите заявление через "Дія.Підпис" и отправьте его в сервисный центр МВД.

Какие документы нужны для шеринга авто?

Для шеринга авто понадобится ID-карта или загранпаспорт Фото: Минцифры

Владельцу авто:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).

Надлежащему пользователю:

водителськое удостоверение соответствующей категории;

ID-карта или загранпаспорт (для подписания заявления).

Популярные вопросы о шеринге авто:

В ГСЦ МВД ответили на популярные вопросы о шеринге авто Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Когда надлежащий пользователь получит техпаспорт авто?

Пользователь получит техпаспорт в течение 24 часов после подписания заявления. "Дія" отправит уведомление на смартфон.

Может ли надлежащий пользователь выехать на авто за границу?

Шеринг авто работает исключительно на территории Украины. Поэтому надлежащий пользователь не может выехать на автомобиле в другую страну.

Можно ли поделиться своим автомобилем сразу с несколькими людьми?

Такая услуга недоступна. На один автомобиль можно назначить только одного надлежащего пользователя.

Как отменить шеринг авто?

Отменить услугу шеринга авто можно в любой момент. Для этого:

Нажмите на кнопку "Отмена надлежащего пользователя" в меню техпаспорта. Также можно перейти в раздел "Услуги" — "Шеринг автомобиля" и нажать на кнопку "Отмена шеринга". Проверьте данные в сформированном заявлении об отмене шеринга и подпишите его. Вы и надлежащий пользователь получите уведомление об отмене услуги.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине 1 июля 2022 года отменили льготную растаможку автомобилей и за это время граждане завезли в страну почти 256 тысяч транспортных средств.