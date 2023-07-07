Украинцы ввезли рекордное количество подержанных авто: самые популярные модели июня

Самыми популярными автомобилями из-за границы в Украине остаются бензиновые модели. Также за июнь заметно выросла доля электромобилей.

За июнь украинцы ввезли из-за границы 17,3 тысячи автомобилей с пробегом. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

В сравнении с маем за июнь ввезли в Украину почти на 13% больше подержанных авто. В этом сегменте доминируют бюджетные модели от европейских производителей.

Бензиновые автомобили имели долю 43% среди импортированных автомобилей с пробегом. Вторыми по популярности стали дизельные модели — 35%, а на третьем месте расположились электромобили — 14%.

Самой популярной моделью за июнь стал Volkswagen Golf. Этот автомобиль становится все более популярным и на внутреннем рынке Украины.

Volkswagen Golf стал бестселлером на рынке импортированных авто Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных импортированных автомобилей с пробегом за июнь:

Volkswagen Golf — 1461 авто. Renault Megane — 1238 авто. Skoda Octavia — 880 авто. Volkswagen Passat — 716 авто. Nissan Leaf — 514 авто. Ford Focus — 407 авто. Nissan Qashqai — 384 авто. Volkswagen Touran — 380 авто. Volkswagen Tiguan — 304 авто. Audi A4 — 292 авто.

Средний возраст автомобилей с пробегом, которые в июне были ввезены в Украину, составляет 10,5 лет. Всего с начала 2023 года свою первую регистрацию прошли 87,2 тысячи подержанных авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей.