Электрокроссовер Porsche Cayenne впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Porsche Cayenne будет основан на платформе Premium (PPE), как и Macan следующего поколения. Силовая установка электрокроссовера будет выдавать более 600 сил, а запас хода составит более 500 км на одном заряде.

Электрического преемника кроссовера Porsche Cayenne впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка будет сильно отличаться от модели текущего поколения. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Новый Porsche Cayenne получит измененный дизайн. Спереди появятся более компактные фары в стиле электромобиля Taycan.

Внешность кроссовера сильно замаскирована Фото: carscoops.com

Сзади на тестовом прототипе можно заметить фальшивые выхлопные патрубки. Так в Porsche хотят скрыть тот факт, что следующий Cayenne станет электромобилем. Также сзади появятся новые фонари, которые будут соединены светодиодной полосой.

Сзади разместили фальшивые выхлопные патрубки Фото: carscoops.com

Новый Porsche Cayenne будет основан на платформе Premium (PPE). На этой же архитектуре построят кроссовер Macan следующего поколения.

В интерьере появится комбинация цифровой панели приборов и большого дисплея информационно-развлекательной системы. Также кроссовер получит инновационные системы безопасности.

На панели приборов заметно название модели Macan Фото: carscoops.com

По слухам, электрический Porsche Cayenne получит литий-ионный аккумулятор емкостью примерно 100 кВт⋅ч, а топовая версия кроссовера будет обладать мощностью свыше 600 л.с. Запас хода составит более 500 км на одном заряде.

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