Образцовая практичность: кроссовер Suzuki Vitara вместил 23 человека внутри (видео)

Suzuki решили создать необычную рекламу для кроссовера Vitara. Акция подчеркнула, насколько вместительнее эта модель в сравнении с конкурентами.

В Испании устроили необычный эксперимент с участием Suzuki Vitara. В кроссовере одновременно находились 23 человека, чтобы продемонстрировать практичность модели. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

Suzuki Vitara пользуется спросом в Европе и странах Латинской Америки. Эта модель обладает невысокой стоимостью, но предлагает высокий уровень практичности.

В дилерском центре Suzuki Iberica устроили необычную акцию, в рамках которой кроссовер одновременно вместил 23 человека. Это неплохой результат для компактного авто с колесной базой 2500 мм.

Для того чтобы вместить столько людей, задние сиденья сложили. Шесть человек разместились на переднем ряду сидений и еще семнадцать находились сзади.

В Suzuki подчеркнули, что все участники акции молодые люди среднего роста. По их словам, они выполнили задание с "веселой хореографией, большой гибкостью и энтузиазмом".

Второе поколение Suzuki Vitara выпускается с 2015 года. В 2021 году модель получила "мягкую" гибридную силовую установку с 1,4-литровым двигателем и электромотором мощностью 129 л.с. и 235 Нм крутящего момента.

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