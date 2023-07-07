30 лет был памятником: винтажный Chevrolet сняли с постамента и вернут на дороги (видео)

С начала 90-х годов старинный Chevrolet 210 был частью инсталляции у входа в клуб. Теперь классическое купе ждет реставрация и вторая жизнь.

В США начали восстанавливать винтажный Chevrolet 210 1956 года. У автомобиля интересная история – он 30 лет служил памятником. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале Iron City Garage.

Chevrolet 210 местами проржавел Фото: скриншот / YouTube

Оригинальная инсталляция с Chevrolet 210 появилась в начале 90-х. Старинное авто водрузили на 10-метровый постамент возле клуба в штате Огайо.

Старинное авто отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль время от времени перекрашивали, но за три десятилетия под открытым небом он местами проржавел. Кроме того, перед установкой на постамент с Chevrolet 210 сняли двигатель, трансмиссию и детали салона.

Скорее всего, винтажное авто не будут восстанавливать до оригинального состояния. Его превратят в хот-род или болид для драгрейсинга, то есть под капот установят мощный V8.

Chevrolet 210 выпускали с 1953 по 1957 годы, а в 1956 году собрали 206 000 таких авто. Купе оснащали 3,9-литровой рядной шестеркой мощностью 170 л. с., а также 4,3-литровыми V8 на 210 и 225 л. с.

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