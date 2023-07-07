Цена $21 800 и мощный турбомотор: презентован новый Citroen C4 Cactus (фото)

У нового Citroen C4 Cactus улучшен салон и расширена комплектация. Кроссовер получил 175-сильную турбочетверку и способен разгоняться до 100 км/ч за 7,7 с.

Опубликованы фото Citroen C4 Cactus 2023. Компактный кроссовер прошел еще одно обновление и поступает в продажу по цене от $21 800. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Хэтчбек получил 175-сильный турбомотор Фото: Stellantis

Хотя кроссовер Citroen уже не продается ни в Украине, ни в Евросоюзе, модель не сняли с производства. Ее продолжают выпускать в Бразилии. Новый Citroen C4 Cactus 2023 отличается несколько иным дизайном передней части, рейлингами на крыше и увеличенным клиренсом.

Салон Citroen C4 Cactus претерпел более существенные изменения. Внутри заменена передняя панель, установлен новый виртуальный щиток приборов, а тачскрин мультимедиа увеличен до 10,1 дюймов в диагонали. Также заменены переключатели аудио и климат-контроля.

Базовая комплектация Citroen C4 Cactus теперь включает бесключевой доступ, климат-контроль и 3 USB-порта, а среди опций появилась беспроводная зарядка для смартфонов.

Салон Citroen C4 Cactus 2023 полностью переделан Фото: Stellantis

Еще одним новшеством в Citroen C4 Cactus 2023 стало появление топового 1,6-литрового турбомотора на 175 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, а максимальная скорость составляет 212 км/ч. В среднем кроссовер Citroen расходует 7,5 л/100 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Citroen готовят новый бюджетный электромобиль стоимостью менее 27 000 долларов.

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