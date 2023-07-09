Не пролез: внедорожник Nissan застрял в стволе 2500-летнего дерева (видео)

Внедорожник Nissan Armada оказался слишком широким для тоннеля, прорубленного в стволе дерева. Автомобиль застрял, а его зеркало заднего вида сломалось.

Курьезное ДТП произошло недавно в США. Nissan Armada застрял в стволе огромного дерева. Видео инцидента набирает популярности в соцсетях.

Инцидент произошел близ национального парка Гумбольдта в Калифорнии. Дорога в лесу проходит прямо через ствол огромного дерева секвойи – в нем прорубили тоннель для машин и пешеходов.

Водитель Nissan Armada (под этим названием в Америке продается модель Patrol) попытался проехать тоннелем, однако он оказался слишком узким для внедорожника шириной 2030 мм. Автомобиль застрял прямо в стволе дерева.

С большим трудом внедорожнику удалось протиснуться и выехать, однако при этом был поцарапан кузов и сломано одно из зеркал заднего вида. Теперь Nissan Armada необходимо ремонтировать. По предварительной информации, автомобиль является прокатным и имеет страховку КАСКО.

Дерево, в котором застрял внедорожник, считается одним из старейших в мире. Возраст секвойи составляет около 2500 лет и у нее есть собственное имя – The Shrine ("Святилище"). При ДТП ствол не сильно пострадал и ему ничего не угрожает.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan представил экстремальный внедорожник для самых суровых условий.

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