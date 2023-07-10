Украинцы стали чаще покупать электромобили: самые популярные модели на рынке (фото)

Продажи новых и подержанных электромобилей стремительно растут. Чаще всего украинцы покупают модели с пробегом, но доля новых авто постепенно увеличивается.

В Украине за первую половину 2023 года купили 12,6 тысячи электромобилей. Это в три раза больше показателей 2022 года за аналогичный промежуток времени. Подробности сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Украинцы приобрели 2,8 тысячи новых электромобилей за полгода. Еще 9,8 тысячи электрокаров были куплены подержанными.

Доля новых авто в сегменте электромобилей увеличилась на 4%. Эксперты считают, что в ближайшее время рост продолжится.

На рынке новых электромобилей самой популярной моделью остается Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей в Украине:

Volkswagen ID.4 — 899 авто; Dongfeng/Honda M-NV — 497 авто; Volkswagen ID.6 — 168 авто; Honda е — 146 авто; BMW iX — 87 авто.

Среди подержанных электромобилей доминирует Nissan Leaf Фото: Nissan

ТОП-5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине:

Nissan Leaf — 1921 авто; Volkswagen е-Golf — 940 авто; Tesla Model 3 — 908 авто; Volkswagen ID.4 — 724 авто; Tesla Model Y — 637 авто.

Ранее Фокус рассказал, что за июнь украинцы ввезли из-за границы 17,3 тысячи автомобилей с пробегом, что является рекордным показателем.

Также мы писали, что в Украине за июнь 2023 года купили 890 новых и подержанных автобусов.