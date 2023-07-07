В Украине увеличились продажи автобусов: самые популярные модели июня (фото)
Показатели продаж автобусов в Украине постепенно приближаются к довоенному уровню. Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользуются модели украинского производства.
В Украине за июнь 2023 года купили 890 новых и подержанных автобусов. Это на 57,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.
Эксперты заявили, что показатели продаж автобусов в Украине приближаются к уровню, который был до начала полномасштабного вторжения России. При этом 749 авто из 890 купили на внутреннем рынке.
Из других стран украинцы импортировали 81 автобус. Доля таких авто оказалась наименьшей с января 2019 года.
За июнь в Украине зарегистрировали 60 новых автобусов. Из них 56 автомобилей были изготовлены или переоборудованы в нашей стране.Важно
Самые популярные подержанные автобусы на внутреннем рынке
На внутреннем рынке в сегменте поддержанных автобусов лидирует Mercedes-Benz Sprinter. Украинцы за июнь купили 168 таких автомобилей.
Второе место по продажам разделили модели Mercedes-Benz T1 и T2. За прошлый месяц приобрели 97 таких авто.
На третьем месте расположился БАЗ/ЧАЗ А079 "Эталон". За июнь украинцы купили 79 таких автомобилей.
ТОП-20 самых популярных подержанных автобусов на внутреннем рынке:
- Mercedes-Benz Sprinter — 168 авто.
- Mercedes-Benz T1/T2 — 97 авто.
- БАЗ/ЧАЗ А079 "Эталон" — 79 авто.
- Богдан/Ataman A-092 — 46 авто.
- Volkswagen LT — 45 авто.
- Iveco Daily (Turbo/Power) — 30 авто.
- Volkswagen Crafter — 23 авто.
- Рута 25 – 20 авто.
- Ford Transit — 12 авто.
- Setra 300-Series — 12 авто.
- ПАЗ 4234 — 11 авто.
- Рута 20 — 11 авто.
- ПАЗ 3205 — 10 авто.
- Mercedes-Benz Vario — 8 авто.
- Neoplan Cityliner — 8 авто.
- БАЗ 2215 — 8 авто.
- Богдан/Ataman A-093 — 8 авто.
- ГАЗ 3221 "Газель" — 8 авто.
- Van Hool T9 — 7 авто.
- Богдан А091 — 7 авто.
Самые популярные импортированные автобусы с пробегом
Чаще всего украинцы ввозили в июне Mercedes-Benz Citaro. За месяц было импортировано 13 автобусов этой модели.
Второе место занял Mercedes-Benz Sprinter. За июнь ввезли 9 таких автомобилей.
На третьем месте расположился VDL Ambassador. За месяц было импортировано 6 автобусов этой модели.
ТОП-30 самых популярных импортированных автобусов с пробегом:
- Mercedes-Benz Citaro — 13 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 9 авто.
- VDL Ambassador — 6 авто.
- Plaxton Elite — 5 авто.
- Van Hool T9 — 5 авто.
- Mercedes-Benz Tourismo — 3 авто.
- Mercedes-Benz Vario — 3 авто.
- Neoplan Skyliner — 3 авто.
- Van Hool Astromega — 3 авто.
- Volkswagen Crafter — 3 авто.
- Bova Futura — 2 авто.
- Irizar PB — 2 авто.
- Iveco Daily (Turbo/Power) — 2 авто.
- MAN Lion's City — 2 авто.
- MAN Lion's Coach — 2 авто.
- Renault Master — 2 авто.
- Scania K-Series — 2 авто.
- Volvo B7 – 2 авто.
- Bova FHD — 1 авто.
- Ford Transit — 1 авто.
- Indcar Wing — 1 авто.
- MAN A91 — 1 авто.
- Man Carrier – 1 авто.
- Mercedes-Benz Atego — 1 авто.
- Neoplan N40 — 1 авто.
- Neoplan Starliner — 1 авто.
- Setra 400-Series — 1 авто.
- VDL Jonckheere — 1 авто.
- Volvo 7700 — 1 авто.
- Volvo 8700 — 1 авто.
Самые популярные новые автобусы
Первое место по продажам среди новых автобусов занял Богдан/Ataman A-092. За июнь украинцы купили 33 таких авто.
Второе место занял Богдан/Ataman A-093. За прошлый месяц приобрели 13 таких автомобилей.
На третьем месте расположился БАЗ А081 "Эталон". За июнь украинцы купили 6 таких авто.
ТОП-9 самых популярных новых автобусов:
- Богдан/Ataman A-092 — 33 авто.
- Богдан/Ataman A-093 — 13 авто.
- БАЗ А081 "Эталон" — 6 авто.
- Ford Transit — 2 авто.
- Güleryüz Ecoline — 2 авто.
- ЗАЗ A08 — 1 авто.
- ЗАЗ A09 — 1 авто.
- Рута 22 — 1 авто.
- ФПО A4424 — 1 авто.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине увеличились продажи новых гибридных авто и электромобилей.