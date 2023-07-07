В Україні збільшилися продажі автобусів: найпопулярніші моделі червня (фото)
Показники продажів автобусів в Україні поступово наближаються до довоєнного рівня. Серед нових автомобілів найбільший попит мають моделі українського виробництва.
В Україні за червень 2023 року купили 890 нових і вживаних автобусів. Це на 57,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.
Експерти заявили, що показники продажів автобусів в Україні наближаються до рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії. При цьому 749 авто з 890 купили на внутрішньому ринку.
З інших країн українці імпортували 81 автобус. Частка таких авто виявилася найменшою з січня 2019 року.
За червень в Україні зареєстрували 60 нових автобусів. З них 56 автомобілів були виготовлені або переобладнані в нашій країні.Важливо
Найпопулярніші вживані автобуси на внутрішньому ринку
На внутрішньому ринку в сегменті вживаних автобусів лідирує Mercedes-Benz Sprinter. Українці за червень купили 168 таких автомобілів.
Друге місце за продажами розділили моделі Mercedes-Benz T1 і T2. За минулий місяць придбали 97 таких авто.
На третьому місці розташувався БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон". За червень українці купили 79 таких автомобілів.
Топ 20 найпопулярніших вживаних автобусів на внутрішньому ринку:
- Mercedes-Benz Sprinter — 168 авто.
- Mercedes-Benz T1/T2 — 97 авто.
- БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон" — 79 авто.
- Богдан/Ataman A-092 — 46 авто.
- Volkswagen LT — 45 авто.
- Iveco Daily (Turbo/Power) — 30 авто.
- Volkswagen Crafter — 23 авто.
- Рута 25 — 20 авто.
- Ford Transit — 12 авто.
- Setra 300-Series — 12 авто.
- ПАЗ 4234 — 11 авто.
- Рута 20 — 11 авто.
- ПАЗ 3205 — 10 авто.
- Mercedes-Benz Vario — 8 авто.
- Neoplan Cityliner — 8 авто.
- БАЗ 2215 — 8 авто.
- Богдан/Ataman A-093 — 8 авто.
- ГАЗ 3221 "Газель" — 8 авто.
- Van Hool T9 — 7 авто.
- Богдан А091 — 7 авто.
Найпопулярніші імпортовані автобуси з пробігом
Найчастіше українці ввозили в червні Mercedes-Benz Citaro. За місяць було імпортовано 13 автобусів цієї моделі.
Друге місце посів Mercedes-Benz Sprinter. За червень ввезли 9 таких автомобілів.
На третьому місці розташувався VDL Ambassador. За місяць було імпортовано 6 автобусів цієї моделі.
Топ 30 найпопулярніших імпортованих автобусів з пробігом:
- Mercedes-Benz Citaro — 13 авто.
- Mercedes-Benz Sprinter — 9 авто.
- VDL Ambassador — 6 авто.
- Plaxton Elite — 5 авто.
- Van Hool T9 — 5 авто.
- Mercedes-Benz Tourismo — 3 авто.
- Mercedes-Benz Vario — 3 авто.
- Neoplan Skyliner — 3 авто.
- Van Hool Astromega — 3 авто.
- Volkswagen Crafter — 3 авто.
- Bova Futura — 2 авто.
- Irizar PB — 2 авто.
- Iveco Daily (Turbo/Power) — 2 авто.
- MAN Lion's City — 2 авто.
- MAN Lion's Coach — 2 авто.
- Renault Master — 2 авто.
- Scania K-Series — 2 авто.
- Volvo B7 — 2 авто.
- Bova FHD — 1 авто.
- Ford Transit — 1 авто.
- Indcar Wing — 1 авто.
- MAN A91 — 1 авто.
- Man Carrier — 1 авто.
- Mercedes-Benz Atego — 1 авто.
- Neoplan N40 — 1 авто.
- Neoplan Starliner — 1 авто.
- Setra 400-Series — 1 авто.
- VDL Jonckheere — 1 авто.
- Volvo 7700 — 1 авто.
- Volvo 8700 — 1 авто.
Найпопулярніші нові автобуси
Перше місце з продажу серед нових автобусів посів Богдан/Ataman A-092. За червень українці купили 33 таких авто.
Друге місце посів Богдан/Ataman A-093. За минулий місяць придбали 13 таких автомобілів.
На третьому місці розташувався БАЗ А081 "Еталон". За червень українці купили 6 таких авто.
Топ 9 найпопулярніших нових автобусів:
- Богдан/Ataman A-092 — 33 авто.
- Богдан/Ataman A-093 — 13 авто.
- БАЗ А081 "Еталон" — 6 авто.
- Ford Transit — 2 авто.
- Güleryüz Ecoline — 2 авто.
- ЗАЗ A08 — 1 авто.
- ЗАЗ A09 — 1 авто.
- Рута 22 — 1 авто.
- ФПВ A4424 — 1 авто.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні збільшилися продажі нових гібридних авто та електромобілів.