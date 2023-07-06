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Авто

В Україні стали частіше купувати гібриди й електромобілі: названо найпопулярніші моделі

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Фото: Volkswagen | У сегменті електромобілів українці віддають перевагу моделі Volkswagen ID.4

Попри те, що бензинові автомобілі продовжують лідирувати на українському ринку, електромобілі та гібриди стають дедалі популярнішими. У цих сегментах домінують середньобюджетні кросовери.

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В Україні збільшилися продажі нових гібридних авто й електромобілів. Проте за першу половину 2023 року лідерами залишилися бензинові автомобілі. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Частка моделей із бензиновими двигунами знизилася з 57% до 49% за пів року. Продажі дизельних авто також знизилися з 23% до 22%.

Ринкова частка гібридних автомобілів за пів року збільшилася з 13% до 18%. Водночас електромобілі охопили 10% ринку нових авто. Моделі з ГБО зайняли лише 1% від продажів.

Renault Duster Fullscreen
Renault Duster лідирує відразу в декількох сегментах
Фото: Renault

Найпопулярніші нові автомобілі в Україні за першу половину 2023 року:

  • бензинові авто — Renault Duster;
  • дизельні авто — Renault Duster;
  • гібридні авто — Toyota RAV4;
  • електромобілі — Volkswagen ID.4;
  • авто з ГБО — Renault Duster.
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Експерти прогнозують, що найближчим часом частки гібридних авто й електромобілів продовжать зростати. Це пов'язано зі зростанням цін на паливо, а також розвитком інфраструктури зарядних станцій у нашій країні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за червень купили 1068 нових комерційних автомобілів, що є рекордним показником.