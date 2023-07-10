Море карбона и свыше 1000 сил: украинцы выполнили впечатляющий тюнинг Audi Q8 (фото)

Заряженный Audi RS Q8 от ALANTON Performance стал значительно мощнее и быстрее. В отделке активно использован карбон.

В Киеве появился яркий и мощный Audi RS Q8. Спортивный кроссовер доработали украинские мастера. Фото авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мощность двигателя подняли до 1044 л. с. Фото: Topcars UA

Тюнинг Audi RS Q8 выполнили в украинском ателье ALANTON Performance. Там уже не впервые дорабатывают модели немецкой марки, но новый проект оказался особенно впечатляющим.

Особое внимание уделили двигателю Audi RS Q8. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 600 до внушительных 1044 л. с., а пиковый крутящий момент увеличили с 800 до 1250 Нм. Динамику не разглашают, но наверняка разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Кроме того, дизайн Audi RS Q8 стал выразительнее благодаря деталям из карбона. Из этого материала выполнены обвес, спойлер, накладка на дверь багажника и зеркала заднего вида. Кроме того, появились новые колесные диски.

Салон Audi RS Q8 также декорирован карбоном, а с ним сочетаются кожа и алькантара. Разбавляет отделку контрастная желтая прострочка.

Карбон присутствует и в отделке салона Фото: Topcars UA

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