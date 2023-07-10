Эксперты назвали лучшие и худшие цвета автомобилей для перепродажи (фото)

Некоторые цвета кузова могут сильно повлиять на стоимость автомобиля на вторичном рынке. К примеру, золотые авто в среднем продаются на 25,9% дешевле от первоначальной цены.

Эксперты назвали лучшие и худшие цвета кузова автомобилей для повторной продажи. В среднем подержанное авто теряет 22,5% своей стоимости через 3 года. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.

Исследование показало, что автомобили с некоторыми цветами кузова продаются на вторичном рынке быстрее и по более высокой цене. С остальными цветами происходит обратная ситуация.

По словам экспертов, автомобили с желтым цветом кузова в среднем теряют всего 13,5% своей стоимости. При этом золотые авто продаются на 25,9% дешевле от первоначальной цены.

Желтые автомобили теряют меньше всего стоимости при повторной продаже Фото: Collecting Cars

Насколько сильно дешевеют автомобили определенных цветов на вторичном рынке:

Желтые авто — 13,5%. Бежевые авто — 17,8%. Оранжевые авто — 18,4%. Зеленые авто — 19,2%. Красные авто — 20,6%. Белые авто — 21,9%. Синие авто — 22,0%. Серые авто — 22,5%. Фиолетовые авто — 22,7%. Серебристые авто — 23,2%. Черные авто — 23,9%. Коричневые авто — 24,0%. Золотые авто — 25,9%.

Среди пикапов самым выгодным цветом является бежевый, а среди седанов — коричневый. В сегменте минивэнов дороже всего продаются автомобили зеленого цвета.

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