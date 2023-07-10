Эксперты назвали лучшие и худшие цвета автомобилей для перепродажи (фото)
Некоторые цвета кузова могут сильно повлиять на стоимость автомобиля на вторичном рынке. К примеру, золотые авто в среднем продаются на 25,9% дешевле от первоначальной цены.
Эксперты назвали лучшие и худшие цвета кузова автомобилей для повторной продажи. В среднем подержанное авто теряет 22,5% своей стоимости через 3 года. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.
Исследование показало, что автомобили с некоторыми цветами кузова продаются на вторичном рынке быстрее и по более высокой цене. С остальными цветами происходит обратная ситуация.
По словам экспертов, автомобили с желтым цветом кузова в среднем теряют всего 13,5% своей стоимости. При этом золотые авто продаются на 25,9% дешевле от первоначальной цены.
Насколько сильно дешевеют автомобили определенных цветов на вторичном рынке:
- Желтые авто — 13,5%.
- Бежевые авто — 17,8%.
- Оранжевые авто — 18,4%.
- Зеленые авто — 19,2%.
- Красные авто — 20,6%.
- Белые авто — 21,9%.
- Синие авто — 22,0%.
- Серые авто — 22,5%.
- Фиолетовые авто — 22,7%.
- Серебристые авто — 23,2%.
- Черные авто — 23,9%.
- Коричневые авто — 24,0%.
- Золотые авто — 25,9%.
Среди пикапов самым выгодным цветом является бежевый, а среди седанов — коричневый. В сегменте минивэнов дороже всего продаются автомобили зеленого цвета.
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