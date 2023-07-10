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Авто

Эксперты назвали лучшие и худшие цвета автомобилей для перепродажи (фото)

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Фото: Money Buzz! Europa | Автомобили с желтым цветом кузова в среднем теряют 13,5% своей стоимости за первые три года

Некоторые цвета кузова могут сильно повлиять на стоимость автомобиля на вторичном рынке. К примеру, золотые авто в среднем продаются на 25,9% дешевле от первоначальной цены.

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Эксперты назвали лучшие и худшие цвета кузова автомобилей для повторной продажи. В среднем подержанное авто теряет 22,5% своей стоимости через 3 года. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.

Исследование показало, что автомобили с некоторыми цветами кузова продаются на вторичном рынке быстрее и по более высокой цене. С остальными цветами происходит обратная ситуация.

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По словам экспертов, автомобили с желтым цветом кузова в среднем теряют всего 13,5% своей стоимости. При этом золотые авто продаются на 25,9% дешевле от первоначальной цены.

Renault Clio V6 Fullscreen
Желтые автомобили теряют меньше всего стоимости при повторной продаже
Фото: Collecting Cars

Насколько сильно дешевеют автомобили определенных цветов на вторичном рынке:

  1. Желтые авто — 13,5%.
  2. Бежевые авто — 17,8%.
  3. Оранжевые авто — 18,4%.
  4. Зеленые авто — 19,2%.
  5. Красные авто — 20,6%.
  6. Белые авто — 21,9%.
  7. Синие авто — 22,0%.
  8. Серые авто — 22,5%.
  9. Фиолетовые авто — 22,7%.
  10. Серебристые авто — 23,2%.
  11. Черные авто — 23,9%.
  12. Коричневые авто — 24,0%.
  13. Золотые авто — 25,9%.

Среди пикапов самым выгодным цветом является бежевый, а среди седанов — коричневый. В сегменте минивэнов дороже всего продаются автомобили зеленого цвета.

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