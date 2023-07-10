Експерти назвали найкращі та найгірші кольори автомобілів для перепродажу (фото)
Деякі кольори кузова можуть сильно вплинути на вартість автомобіля на вторинному ринку. Наприклад, золоті авто в середньому продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.
Експерти назвали найкращі та найгірші кольори кузова автомобілів для повторного продажу. В середньому вживане авто втрачає 22,5% своєї вартості через 3 роки. Про це розповіли на сайті iSeeCars.
Дослідження показало, що автомобілі з деякими кольорами кузова продаються на вторинному ринку швидше та за вищою ціною. З іншими кольорами відбувається зворотна ситуація.Важливо
За словами експертів, автомобілі з жовтим кольором кузова в середньому втрачають лише 13,5% своєї вартості. Водночас золоті авто продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.
Наскільки сильно дешевшають автомобілі певних кольорів на вторинному ринку:
- Жовті авто — 13,5%.
- Бежеві авто — 17,8%.
- Помаранчеві авто — 18,4%.
- Зелені авто — 19,2%.
- Червоні авто — 20,6%.
- Білі авто — 21,9%.
- Сині авто — 22,0%.
- Сірі авто — 22,5%.
- Фіолетові авто — 22,7%.
- Сріблясті авто — 23,2%.
- Чорні авто — 23,9%.
- Коричневі авто — 24,0%.
- Золоті авто — 25,9%.
Серед пікапів найвигіднішим кольором є бежевий, а серед седанів — коричневий. У сегменті мінівенів найдорожче продаються автомобілі зеленого кольору.
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