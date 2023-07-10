Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Експерти назвали найкращі та найгірші кольори автомобілів для перепродажу (фото)

Автомобілі, Авто, Паркування, Кольори авто, Фото, Експерти, Дослідження, Вторинний ринок, Вживані авто
Фото: Money Buzz! Europa | Автомобілі з жовтим кольором кузова в середньому втрачають 13,5% своєї вартості за перші три роки

Деякі кольори кузова можуть сильно вплинути на вартість автомобіля на вторинному ринку. Наприклад, золоті авто в середньому продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.

Related video

Експерти назвали найкращі та найгірші кольори кузова автомобілів для повторного продажу. В середньому вживане авто втрачає 22,5% своєї вартості через 3 роки. Про це розповіли на сайті iSeeCars.

Дослідження показало, що автомобілі з деякими кольорами кузова продаються на вторинному ринку швидше та за вищою ціною. З іншими кольорами відбувається зворотна ситуація.

Важливо
Електромобілі в середньому проїжджають на 30% менше, ніж автомобілі з ДВЗ — дослідження
Електромобілі в середньому проїжджають на 30% менше, ніж автомобілі з ДВЗ — дослідження

За словами експертів, автомобілі з жовтим кольором кузова в середньому втрачають лише 13,5% своєї вартості. Водночас золоті авто продаються на 25,9% дешевше від початкової ціни.

Renault Clio V6 Fullscreen
Жовті автомобілі втрачають найменше від своєї вартості під час повторного продажу
Фото: Collecting Cars

Наскільки сильно дешевшають автомобілі певних кольорів на вторинному ринку:

  1. Жовті авто — 13,5%.
  2. Бежеві авто — 17,8%.
  3. Помаранчеві авто — 18,4%.
  4. Зелені авто — 19,2%.
  5. Червоні авто — 20,6%.
  6. Білі авто — 21,9%.
  7. Сині авто — 22,0%.
  8. Сірі авто — 22,5%.
  9. Фіолетові авто — 22,7%.
  10. Сріблясті авто — 23,2%.
  11. Чорні авто — 23,9%.
  12. Коричневі авто — 24,0%.
  13. Золоті авто — 25,9%.

Серед пікапів найвигіднішим кольором є бежевий, а серед седанів — коричневий. У сегменті мінівенів найдорожче продаються автомобілі зеленого кольору.

Раніше Фокус писав, яке місце всередині автомобіля є найнебезпечнішим у випадку ДТП.