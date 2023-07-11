Названы самые популярные цвета новых и подержанных автомобилей в Украине (фото)

Предпочтения украинцев по цветам автомобилей на вторичном рынке и среди новых моделей отличаются. Некоторые авто стали лидерами сразу в нескольких категориях.

Эксперты назвали самые популярные цвета кузова среди новых и подержанных автомобилей. Также они выделили самые популярные модели для каждого цвета. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Одним из важных критериев при выборе автомобиля является его цвет. Подходящий оттенок может сделать внешний вид авто более привлекательным, подчеркивая лучшие дизайнерские решения.

Эксперты также отмечают, что цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже. Авто некоторых оттенков продаются дороже на вторичном рынке.

Самые популярные цвета автомобилей в Украине:

Новые авто

Украинцы чаще всего покупают Renault Duster в белом цвете Фото: Renault

Почти каждый третий новый автомобиль в первой половине 2023 года был белого цвета. Среди таких авто самым популярным является бюджетный кроссовер Renault Duster.

Серый цвет занял второе место по популярности. Из всех новых авто около 30% из них были окрашены в этот оттенок. Самой популярной моделью серого цвета снова был Renault Duster.

На третьем месте по популярности расположились черные автомобили (18%). Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado чаще всего окрашивался в этот цвет.

Автомобили синего цвета заняли четвертое место (9%). Среди таких авто самым популярным является электромобиль Volkswagen ID.4.

Красные автомобили расположились на пятом месте (3%). Кроссовер Mazda CX-5 чаще всего окрашивался в этот цвет.

Подержанные авто из-за границы

Среди подержанных авто лидирует Renault Megane в сером цвете Фото: Renault

Среди подержанных авто лидирует серый цвет. В этот оттенок были окрашены 37% автомобилей, которые были импортированы из других стран. Самой популярной моделью серого цвета был Renault Megane.

Второе место заняли автомобили черного цвета (25%). Чаще всего в этом цвете выбирали Volkswagen Golf.

На третьем месте по популярности расположились белые автомобили (16%). Renault Megane чаще всего окрашивался в этот оттенок.

Четвертое место досталось автомобилям синего цвета (12%). Чаще всего в этом цвете выбирали Volkswagen Golf.

Пятое место заняли авто красного цвета (4%). Лидером в этой категории снова стал Renault Megane.

Ранее Фокус писал, что какие модели авто стали популярными в Украине в 2023 году.