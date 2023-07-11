Самый мощный и быстрый Hyundai случайно рассекречен за два дня до премьеры (видео)

Новый Hyundai Ioniq 5 N получит 600-сильную установку и доработанную ходовую. Электромобиль оснастили обвесом и 21-дюймовыми дисками.

В интернете случайно опубликовали фото и видео Hyundai Ioniq 5 N. Заряженный вариант электрокроссовера презентуют 13 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Ролик с авто появился на официальном Youtube-канале Hyundai, но затем был удален. Об этом сообщает сайт Motor1.

Электромобиль получил обвес и 21-дюймовые диски Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 N повторяет дизайн предсерийного прототипа. От стандартной модели он отличается обвесом, дополнительными воздухозаборниками и 21-дюймовыми дисками с шинами размером 275/35 ZR21. Кроме того, уменьшен клиренс электрокара.

У дисплеев изменена графика Фото: Hyundai

В салоне Hyundai Ioniq 5 N установлены спортивные сиденья и руль, а на педалях появились металлические накладки. Также у виртуальной панели приборов и мультимедийной системы новая графика, а спидометр размечен до 300 км/ч.

Электромобиль получил спортивные сиденья Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 5 N не раскрываются. По предварительным данным, кроссовер получит 600-сильную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Это будет самый быстрый электромобиль Hyundai.

Отмечается, что кроссовер Hyundai получил спортивный и дрифтовый N-режимы, а полный привод способен передавать на задние колеса до 70% тяги. Подвеску сделают жестче, а тормоза увеличат в диаметре.

Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый кроссовер Hyundai стоимостью от 7200 долларов.

Также мы писали, что в Украине появились дешевые электрокары в стиле Hyundai Elantra.