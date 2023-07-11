В Европе заметили впечатляющий суперкар Ferrari на украинских номерах (фото)
Ferrari F12 Berlinetta выпущен в 2013 году, но его характеристики заслуживают уважения даже 10 лет спустя. 740-сильный суперкар разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с и способен развить 340 км/ч.
В бельгийском городе Брюгге сфотографировали редкий суперкар Ferrari F12 Berlinetta. У дорогого авто номера Киевской области. Об этом сообщает сайт ТопЖир.
Ярко-красный суперкар Ferrari очень эффектно выглядит на узких средневековых улочках Брюгге. Автомобиль является редким даже в Европе.
По данным журналистов ТопЖира, этот Ferrari F12 Berlinetta ранее неоднократно видели в Киев. Однажды его даже останавливала полиция. Пока не известно, каким способом и когда редкое авто вывезли в Европу.
Суперкар Ferrari F12 Berlinetta выпущен в 2013 году, но его характеристики впечатляют и сейчас. Купе оснащено высокооборотистым 6,3-литровым V12, развивающим 740 л. с. при 8250 об/мин.
С 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с, а до 200 км/ч – за 8,5 с. Максимальная скорость Ferrari F12 Berlinetta составляет 340 км/ч. Суперкар получил карбоново-керамические тормоза, адаптивные амортизаторы и активный дифференциал.
Агрессивный и стремительный дизайн Ferrari F12 Berlinetta разработан в сотрудничестве с ателье Pininfarina. Салон суперкара отделан кожей и карбоном.
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