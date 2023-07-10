Почти Ferrari: из частей трактора "Беларусь" построили гоночный болид (видео)

Гоночный болид "Беларусь" имеет вытянутый силуэт, а спереди и сзади установлены антикрылья. Разработчики утверждают, что в теории он может развить 320 км/ч.

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Минский тракторный завод занялся разработкой гоночной техники. На выставке "Иннопром" в Екатеринбурге презентовали странный болид на базе трактора "Беларусь". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Гоночный трактор создали еще в 2018 году и он дебютировал на выставке сельскохозяйственной техники в Сербии. Теперь же презентовали его обновленную версию.

Болид получил антикрылья спереди и сзади Фото: Лентач

Транспортное средство являет собой что-то среднее между трактором и болидом "Формулы-1". У него низкий вытянутый силуэт и антикрылья спереди и сзади, как у гоночных авто. Окрасили его в красный цвет – как болиды Ferrari.

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Вместе с тем, спорткар получил большие сдвоенные колеса от трактора и вертикальный выхлоп. Кабина рассчитана на одного человека – там установлено спортивное ковшеобразное сиденье.

Разработчики утверждают, что их творение в теории способно развить скорость до 320 км/ч, однако пока оно не способно передвигаться самостоятельно. Гоночный трактор "Беларусь" является макетом без силового агрегата.

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