Чудо техники: электромобиль УАЗ "Буханка" впервые показали на видео

Электромобиль УАЗ-3909 развивает 80 км/ч и может проехать до 180 км без подзарядки. "Буханка" потеряла полный привод и не изменилась внешне.

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В интернет попало видео с электрическим микроавтобусом УАЗ-3909. Электрокар "Буханка" разрабатывают в Крыму в НПО "Элькафа". Об этом сообщает сайт Drom.

С УАЗ "Буханка" попросту сняли стандартные двигатель и КПП и установили электрическую установку. Ее мощность неизвестна, но очевидно она небольшая, ведь максимальная скорость составляет 80 км/ч, а разгон от 0 до 60 км/ч занимает 12 с. Кроме того, заявлено, что электромобиль УАЗ-3909 оснащен одним мотором, то есть он потерял полный привод.

Запас хода минивэна составляет 180 км Фото: скриншот / YouTube

Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 40 кВт∙ч обеспечивает запас хода лишь 180 км – меньше, чем у Nissan Leaf первого поколения. Заряжать электромобиль УАЗ "Буханка" можно от электросети с напряжением 220 и 380 вольт.

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Электрокар УАЗ-3909 не будет массовым. После сертификации до конца года выпустят 5-10 авто. План на 2024 год – всего 100 машин. Цены не сообщают, но известно, что они будут ощутимо выше, чем у бензинового варианта.

Визуально электромобиль УАЗ "Буханка" ничем не отличается от стандартной модели, дизайн которой не меняется с 1965 года. Салон также не претерпел изменений. Позже обещают представить электрический кабриолет УАЗ-3909.

Ранее Фокус сообщал, что у УАЗ-3909 также появится дорогая юбилейная версия.

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