Чудо техніки: електромобіль УАЗ "Буханка" вперше показали на відео

Електромобіль УАЗ-3909 розвиває 80 км/год і може проїхати до 180 км без підзарядки. "Буханка" втратила повний привід і не змінилася зовні.

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В інтернет потрапило відео з електричним мікроавтобусом УАЗ-3909. Електрокар "Буханка" розробляють у Криму в НВО "Елькафа". Про це повідомляє сайт Drom.

З УАЗ "Буханка" просто зняли стандартні двигун і КПП і встановили електричну установку. Її потужність невідома, але очевидно вона невелика, адже максимальна швидкість становить 80 км/год, а розгін від 0 до 60 км/год займає 12 с. Крім того, заявлено, що електромобіль УАЗ-3909 оснащений одним мотором, тобто він втратив повний привід.

Запас ходу мінівена становить 180 км Фото: скриншот / YouTube

Літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 40 кВт∙год забезпечує запас ходу лише 180 км — менше, ніж у Nissan Leaf першого покоління. Заряджати електромобіль УАЗ "Буханка" можна від електромережі з напругою 220 і 380 вольт.

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Електрокар УАЗ-3909 не буде масовим. Після сертифікації до кінця року випустять 5-10 авто. План на 2024 рік — лише 100 машин. Ціни не повідомляють, але відомо, що вони будуть відчутно вищими, ніж у бензинового варіанта.

Візуально електромобіль УАЗ "Буханка" нічим не відрізняється від стандартної моделі, дизайн якої не змінюється з 1965 року. Салон також не зазнав змін. Пізніше обіцяють представити електричний кабріолет УАЗ-3909.

Раніше Фокус повідомляв, що в УАЗ-3909 також з'явиться дорога ювілейна версія.

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