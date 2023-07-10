Майже Ferrari: з частин трактора "Білорусь" збудували гоночний болід (відео)

Гоночний болід "Білорусь" має витягнутий силует, а спереду і ззаду встановлені антикрила. Розробники стверджують, що в теорії він може розвинути 320 км/год.

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Мінський тракторний завод зайнявся розробкою гоночної техніки. На виставці "Іннопром" у Єкатеринбурзі презентували дивний болід на базі трактора "Білорусь". Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Гоночний трактор створили ще 2018 року, і він дебютував на виставці сільськогосподарської техніки в Сербії. Тепер же презентували його оновлену версію.

Болід отримав антикрила спереду і ззаду Фото: Лентач

Транспортний засіб являє собою щось середнє між трактором і болідом "Формули-1". У нього низький витягнутий силует і антикрила спереду і ззаду, як у гоночних авто. Пофарбували його в червоний колір — як боліди Ferrari.

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Разом з тим, спорткар отримав великі здвоєні колеса від трактора і вертикальний вихлоп. Кабіна розрахована на одну людину — там встановлено спортивне ковшоподібне сидіння.

Розробники стверджують, що їхнє творіння в теорії здатне розвинути швидкість до 320 км/год, проте поки що воно не здатне пересуватися самостійно. Гоночний трактор "Білорусь" є макетом без силового агрегата.

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