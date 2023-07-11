Обилие карбона и 740 сил: представлен самый мощный кабриолет Mercedes в истории (фото)

Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition оснащен 740-сильным двигателем и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3 секунды. Всего будет создано 25 таких автомобилей.

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило пакет доработок для родстера Mercedes-AMG SL63. Спорткар стал мощнее, а также получил стильный кузовной обвес. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Всего будет создано 25 экземпляров Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition. Все автомобили окрашены в черный цвет и дополнены аэродинамичными элементами из карбона. Они включают новый сплиттер, диффузор и спойлер.

Сзади появился массивный карбоновый диффузор Фото: brabus.com

Особенностью родстера является необычный дизайн колесных дисков с тремя спицами. Они получили название Monoblock II evo Platinum Edition и имеют размерность 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

На автомобиль установлены уникальные колесные диски Фото: brabus.com

Интерьер выполнен из кожи черного цвета. Каждый автомобиль поставляется с плашкой с подписью Бодо Бушманна (основатель Brabus).

В Brabus изменили интерьер спорткара Фото: brabus.com

Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 740 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ занимает около трех секунд.

Спорткар также получил новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Она обеспечивает более агрессивное звучание для доработанного двигателя.

Начальная цена Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition составляет 369 650 долларов без учета налогов. Первые поставки автомобилей клиентам начнутся уже в августе.

Ранее Фокус писал, что в Brabus доработали суперкар Porsche 911 Turbo S (992).