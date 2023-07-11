Эксклюзив за $2 миллиона: на продажу выставили самый редкий суперкар Porsche (фото)

Всего выпущено лишь несколько Porsche Carrera GTZ. Суперкар оснащен 612-сильным V10 и способен развить 330 км/ч.

В Великобритании на аукцион выставлен редчайший суперкар Porsche Carrera GTZ 2005 года. Эксклюзивное авто оценили в 1,5-1,7 миллиона фунтов стерлингов ($1,9-2,2 млн). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар доработан в ателье Zagato Фото: carscoops.com

Porsche Carrera GT – сама по себе очень редкая и ценная модель, но, как правило, она вдвое дешевле. Дело в том, что GTZ – лимитированный вариант модели. Из 1270 Carrera GT лишь несколько авто были выпущены в таком исполнении, так что это самый редкий суперкар Porsche.

Сзади появились новые обтекатели Фото: carscoops.com

Дизайн Porsche Carrera GT доработали в ателье Zagato. У авто изменены часть кузовных панелей и улучшена аэродинамика. Узнать Carrera GTZ можно по измененной передней части и двум новым обтекателями за сиденьями. Кроме того, изменена отделка салона – зеленая кожа сочетается с алюминием.

Суперкар Porsche Carrera GTZ оснащен стандартным 5,7-литровым V10 мощностью 612 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает 330 км/ч.

Салон отделан зеленой кожей Фото: carscoops.com

Автомобиль отлично сохранился, а его пробег составляет 15 000 км. Недавно Porsche Carrera GTZ прошел техобслуживание с заменой керамических тормозных дисков.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche готовят сверхмощный электрический суперкар.

Также мы писали, что на аукционе продали авто из фильма "Назад в будущее".