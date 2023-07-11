Последний из могикан: Aston Martin показал эксклюзивный суперкар "старой школы" (видео)

Aston Martin Valour — современная вариация на тему модели Vantage 80-х годов. Лимитированный суперкар оснащен 715-сильным V12 и станет последней моделью марки с механической КПП.

В Великобритании презентован новый Aston Martin Valour. Эксклюзивный лимитированный суперкар показали во время празднования 110-летия марки. Первые подробности новинки раскрыли на сайте Aston Martin.

Задняя часть авто заострена Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valour выпустят лимитированной серией из 110 авто. Точная цена новинки не сообщается, но известно, что она составляет от 1 до 1,5 миллиона фунтов стерлингов ($1,3-1,9 млн). Поставки авто покупателям начнутся под конец нынешнего года.

Суперкар получил механическую КПП Фото: Aston Martin Спортивные сиденья обшиты дорогой тканью Фото: Aston Martin

Купе построено на базе современного Aston Martin Vantage, но его дизайн выполнен в духе классического Vantage 80-х годов. У авто выраженный "акулий нос", длинный рельефный капот и расширенные крылья. Заднее стекло заменили жалюзи, а в крышку багажника интегрирован заостренный спойлер.

В салоне Aston Martin Valour наряду с кожей и карбоном присутствует дорогая ткань. Впрочем, по заказу покупателя интерьер могут персонализировать в подразделении Q by Aston Martin.

Новый Aston Martin Valour – последний суперкар старой школы в линейке британской марки. Он оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо на 715 л. с. без какой-либо электрификации. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Авто получило самоблокирующийся дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

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