В Париже будут бороться с внедорожниками радикальными методами

Мэрия Парижа собирается ввести более высокую плату за парковку для владельцев больших внедорожников. Это одна из мер по борьбе с загрязнением воздуха в столице Франции.

Власти Парижа начали бороться с большими внедорожниками на дорогах. Владельцы таких авто будут платить за парковку больше денег, чем остальные водители. Об этом сообщили на сайте The Guardian.

Мэрия Парижа введет более высокую плату за парковку для владельцев больших внедорожников. Так власти намерены бороться с загрязнением воздуха в столице Франции.

Стоимость парковки будет зависеть от размера, веса и двигателя, который находится под капотом авто. Самыми дорогими будут автомобили с неэкологичными моторами.

"Мы хотели бы, чтобы Париж изменил стоимость платной парковки, чтобы сделать ее индивидуальной в зависимости от веса и размера транспортного средства", — заявил советник от экологической партии EELV Фредерик Бадина-Серпетт.

Детали постановления пока остаются в секрете. Уже известно, что владельцы электромобилей будут освобождены от повышенной платы за парковку.

Важно В Амстердаме начали избавляться от автомобилей на дорогах радикальными методами

Согласно статистике, за последние четыре года количество внедорожников в Париже увеличилось на 60%. Они составляют 15% из общего числа частных автомобилей на дорогах.

Ранее Фокус рассказал, что в Германии между Мюнхеном и Ингольштадтом появились дорожные знаки для беспилотных автомобилей.