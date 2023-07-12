Легендарный суперкар Mercedes 50-х за $1,5 миллиона сгорел на ровном месте (фото)
Mercedes-Benz 300SL Gullwing — знаменитый суперкар 50-х годов. Редкое авто оснащено 215-сильной шестеркой с непосредственным впрыском топлива.
В США сгорел раритетный Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 года. Знаменитый суперкар только прошел реставрацию. Фото пожара и его последствий опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.
ДТП произошло фактически на ровном месте – Mercedes 300SL Gullwing загорелся во время движения по автомагистрали. К счастью, водитель и пассажир смогли быстро покинуть авто.
Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и быстро потушили суперкар Mercedes 300SL. У авто обгорели моторный отсек и левая часть кузова.
Причины пожара пока не называют. Скорее всего, возгорание произошло в двигателе авто, хотя во время реставрации его должны были привести в порядок.
Напомним, что Mercedes 300SL Gullwing – самая знаменитая модель немецкой марки. С 1954 по 1957 годы выпущено 1400 таких купе с поднимающимися вверх дверями. Сейчас их стоимость стартует с 1,5 миллиона долларов, а особо редкие версии стоят свыше 6 миллионов долларов.
Суперкар Mercedes 300SL Gullwing – первое в мире авто с непосредственным впрыском топлива. Благодаря этой технологии 3,0-литровая рядная шестерка развивает 215 л. с. и разгоняет купе до 235 км/ч. Это был самый быстрый автомобиль своего времени.
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