Легендарный суперкар Mercedes 50-х за $1,5 миллиона сгорел на ровном месте (фото)

Mercedes-Benz 300SL Gullwing — знаменитый суперкар 50-х годов. Редкое авто оснащено 215-сильной шестеркой с непосредственным впрыском топлива.

В США сгорел раритетный Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 года. Знаменитый суперкар только прошел реставрацию. Фото пожара и его последствий опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Суперкар загорелся во время движения по трассе

ДТП произошло фактически на ровном месте – Mercedes 300SL Gullwing загорелся во время движения по автомагистрали. К счастью, водитель и пассажир смогли быстро покинуть авто.

Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и быстро потушили суперкар Mercedes 300SL. У авто обгорели моторный отсек и левая часть кузова.

Автомобиль серьезно поврежден

Причины пожара пока не называют. Скорее всего, возгорание произошло в двигателе авто, хотя во время реставрации его должны были привести в порядок.

Напомним, что Mercedes 300SL Gullwing – самая знаменитая модель немецкой марки. С 1954 по 1957 годы выпущено 1400 таких купе с поднимающимися вверх дверями. Сейчас их стоимость стартует с 1,5 миллиона долларов, а особо редкие версии стоят свыше 6 миллионов долларов.

Mercedes 300 SL недавно прошел реставрацию

Суперкар Mercedes 300SL Gullwing – первое в мире авто с непосредственным впрыском топлива. Благодаря этой технологии 3,0-литровая рядная шестерка развивает 215 л. с. и разгоняет купе до 235 км/ч. Это был самый быстрый автомобиль своего времени.

Ранее Фокус сообщал, что новый китайский электромобиль потерял батарею прямо во время движения.

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