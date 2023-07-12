Свежий дизайн и новые комплектации: Renault обновили свой самый стильный кроссовер (фото)

Renault Arkana получила последнее обновление перед тем, как модель перестанет продаваться в Европе с 2025 года. Кроссовер теперь доступен только в трех комплектациях с несколькими двигателями на выбор.

Популярный купе-кроссовер Renault Arkana получил обновление для 2024 модельного года. Автомобиль отличается измененным дизайном и другими комплектациями. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Renault Arkana стала последней моделью французского бренда, которая получила новый фирменный логотип. Также были изменены передние фары и задние фонари.

Спереди появился новый логотип Renault Фото: Renault

Renault Arkana 2024 модельного года будет доступна в трех комплектациях: Evolution, Techno и Esprit Alpine. Последняя версия предлагает частично затемненные фары и темные акценты на кузове, а также 19-дюймовые двухцветные колесные диски.

Renault Arkana Esprit Alpine отличается уникальными элементами экстерьера Фото: Renault

Внутри Renault Arkana Esprit Alpine отличается уникальной отделкой. Она включает логотип Alpine на сиденьях, а также комбинацию красной, белой и синей строчки на дверных картах.

Renault Arkana получит несколько вариантов оформления интерьера Фото: Renault

Моторная гамма кроссовера осталась без изменений. Базовым является 1,3-литровый бензиновый двигатель с "мягким" гибридом мощностью 140 или 160 л.с. и 260 или 270 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,8 и 9,1 секунды соответственно.

Гибридная модификация E-Tech является топовой версией кроссовера. Она состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя и электромотора суммарной мощностью 145 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,8 секунды.

Объем багажника составляет 513 литров (480 литров в версии E-Tech). Со сложенным задним рядом пространство увеличивается до 1269 литров (1263 литра в версии E-Tech).

Интересно то, что уже с 2025 года Renault Arkana больше не будет доступна для покупки в Европе. Новое поколение модели не планируется.

Заказать обновленный Renault Arkana можно будет уже в ближайшие месяцы. Стоимость кроссовера станет известна позже.

Ранее Фокус рассказал, что Dacia готовит новую флагманскую модель, которая станет заменой Renault Arkana.