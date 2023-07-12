Поддельный кабриолет Ferrari ушел с молотка по цене настоящего суперкара (фото)

Копия Ferrari 250 GT California Spider построена на базе BMW Z8 и оснащена двигателем от Corvette. Кузов и салон суперкара воссоздали до малейших деталей.

В США на аукционе Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 года. Хотя кабриолет не оригинальный, за него отдали 267 000 долларов – как за новый Ferrari Roma. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Суперкар построен на шасси BMW Z8 Фото: Bring a Trailer

Цена поддельного суперкара довольно высокая, но следует отметить, что оригинальный Ferrari 250 GT California Spider гораздо дороже. Всего выпущено только 106 таких кабриолетов и сейчас их стоимость доходит до 20 миллионов долларов.

Кабриолет оснащен 505-сильным двигателем от Corvette Фото: Bring a Trailer

Копия Ferrari California Spider построена на шасси BMW Z3 1998 года. Кузов выполнен из стеклопластика и до малейших деталей повторяет дизайн оригинального суперкара.

Тщательно воссоздан и кожаный салон Ferrari 250. В то же время автомобиль получил электропривод сидений, кондиционер, усилитель руля, ABS и аудиосистему Bose.

Салон Ferrari воссоздан до малейших деталей Фото: Bring a Trailer

Клон Ferrari California оснащен огромным 7,0-литровым V8 на 505 л. с. от Chevrolet Corvette Z06 2007 года. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Кабриолет получил самоблокирующийся дифференциал и регулируемые амортизаторы.

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