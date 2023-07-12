Доставали вертолетом: внедорожник Jeep намертво застрял вдали от цивилизации (фото)

Jeep Grand Cherokee застрял на бездорожье вдали от населенных пунктов. Освобождать его пришлось с помощью вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В США поездка на бездорожье закончилась спасательной операцией с использованием вертолета. Владельцу выставили солидный чек за услуги. Об этом сообщает сайт Power Nation.

Инцидент имел место на Аляске. Американец на старом Jeep Grand Cherokee первого поколения отправился из города Бьютт в путешествие к леднику Кник.

Спасатели прислали вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk

Маршрут является туристическим и его не считают слишком сложным. Да и рамный Jeep Grand Cherokee подготовлен к бездорожью – у него есть понижающая передача и блокировки дифференциалов. Тем не менее, в 25 км от Бьютта автомобиль застрял.

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Водитель Jeep вызвал помощь, но выяснилось, что грузовик-эвакуатор не способен добраться к нему по бездорожью. Для спасения американца пришлось использовать вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Усдуги спасателей оценили в 8250 долларов

Спасатели добрались до Jeep Grand Cherokee примерно за час. Вертолет подцепил внедорожник тросом, поднял его и перенес на твердую поверхность.

После этого внедорожник забрал эвакуатор. Владельцу Jeep теперь необходимо заплатить 8250 долларов за услуги спасателей, ведь вызов вертолета – недешевое удовольствие.

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