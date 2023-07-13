Какие автомобили покупают в разных регионах Украины: названы самые популярные модели
Предпочтения украинцев отличаются в зависимости от региона, в котором они проживают. Всего за первые полгода в Украине купили около 32 тысяч новых автомобилей.
За первую половину 2023 года Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области стали крупнейшими региональными рынками автомобилей в Украине. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Всего за первые полгода украинцы купили около 32 тысяч новых автомобилей. Наибольшим спросом пользуются бренды Toyota, Volkswagen и BMW.
ТОП-5 регионов по продажам новых автомобилей:
- Киев — 8911 авто.
- Днепропетровская область — 2358 авто.
- Киевская область — 2181 авто.
- Одесская область — 1491 авто.
- Львовская область — 1439 авто.
В этих регионах, кроме Киевской области, самым популярным автомобилем был кроссовер Renault Duster. В Киевской области бестселлером стал электрокроссовер Volkswagen ID.4.
ТОП-5 регионов по импорту подержанных автомобилей:
- Львовская область — 10131 авто.
- Винницкая область — 6520 авто.
- Киев — 5999 авто.
- Ровенская область — 5093 авто.
- Днепропетровская область — 5074 авто.
Во Львовской, Винницкой и Ровенской областях самой популярной моделью по первым регистрациям в Украине стал Volkswagen Golf. В Киеве и Днепропетровской области лидером стал Renault Megane.
Ранее Фокус писал, что в Украине из-за повышения цен на топливо увеличились доли электромобилей и автомобилей с ГБО.