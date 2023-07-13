Skoda Octavia с трудом справилась с тестом на управляемость (видео)

Skoda Octavia Scout не смог пройти лосиный тест на скорости выше 72 км/ч. В испытании участвовал универсал с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 200 сил.

Эксперты проверили управляемость внедорожного универсала Skoda Octavia Scout в лосином тесте. Автомобиль продемонстрировал удовлетворительный результат. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Scout является внедорожной версией универсала Skoda Octavia. Модификация отличается более высоким клиренсом, пластиковыми накладками на кузове и наличием системы полного привода.

Лосиный тест имитирует появление непредсказуемого препятствия на дороге. Для успешного прохождения испытания автомобилю необходимо маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Skoda Octavia Scout проходила лосиный тест с полной массой, которая составляет 2195 кг. Так условия испытания больше приблизились к реальным.

Водитель не смог проехать полосу препятствий на скорости свыше 72 км/ч. На более высокой скорости автомобиль терял управление.

Эксперты заявили, что Skoda Octavia Scout имеет недостаточную поворачиваемость. Автомобилем становится трудно управлять на высокой скорости.

Испытание проходила Skoda Octavia Scout RS 2.0 TDI 4x4. Эта версия оснащена 2,0-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд, а максимальная скорость составляет 227 км/ч.

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