Стиль превыше всего: эксперты назвали лучшие купе с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 купе с пробегом, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эти автомобили идеально подходят для молодых водителей.

Британские эксперты назвали лучшие современные автомобили в кузове купе с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Купе пользуются большим спросом среди молодых водителей, которым важен стильный дизайн авто. Такие автомобили менее практичны, чем кроссоверы или хэтчбеки, но привлекают к себе больше внимания.

Эксперты испытали десятки подержанных купе. Они поделились своим мнением об этих авто.

ТОП-10 лучших купе с пробегом в возрасте до 5 лет:

10. Toyota GT86/Subaru BRZ/Scion FR-S

Toyota GT86 является легким купе с приятной управляемостью Фото: Toyota

Компактное японское купе является настоящим примером того, чем должен быть спорткар. Это легкий заднеприводный автомобиль с отточенной управляемостью и невысокой стоимостью.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

удобные сиденья.

Минусы:

недостаток сцепления с дорогой;

дешевый интерьер;

мало места на заднем ряду сидений.

9. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA обладает достойным уровнем комфорта Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA отлично подходит для водителей, которым необходимо наличие четырех дверей и роскошный интерьер. Также модель обладает приятной управляемостью.

Плюсы:

роскошный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

плохой круговой обзор;

жесткая подвеска;

плохая надежность.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Mercedes-Benz C-Class Coupe имеет приятную управляемость Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Coupe имеет более приятное управление в сравнении с моделью CLA. Это стильное купе с элегантным интерьером.

Плюсы:

комфортная подвеска;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

базовые версии слишком медленные;

медленное переключение передач.

7. BMW 2 Series Coupe

Главным недостатком BMW 2 Series Coupe является высокая стоимость Фото: BMW

Купе BMW 2 Series похоже на классические спорткары немецкого бренда. Внутри нет излишеств, но модель обладает отличной динамикой и отточенной управляемостью.

Плюсы:

стильный дизайн;

приятная управляемость;

высокий уровень практичности.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

ручная регулировка сидений;

высокая стоимость.

6. Audi A5 Coupe

Audi A5 Coupe имеет отличный баланс между комфортом и спортивностью Фото: Audi

Купе Audi A5 отлично подходит для дальних поездок. Модель имеет отличный баланс между комфортом и спортивностью.

Плюсы:

роскошный интерьер;

есть мощные двигатели;

высокий уровень практичности.

Минусы:

не самая отзывчивая управляемость;

небогатое оснащение;

жесткая подвеска.

5. Mercedes-Benz E-Class Coupe

Mercedes-Benz E-Class Coupe комфортнее многих конкурентов Фото: Mercedes-Benz

Купе Mercedes-Benz E-Class заметно комфортнее C-Class. У этой модели роскошный интерьер, который удовлетворит потребности многих водителей.

Плюсы:

роскошный интерьер;

изысканность;

комфортная подвеска.

Минусы:

не самая отзывчивая управляемость;

маленький багажник;

высокая стоимость.

4. BMW 4 Series Coupe

BMW 4 Series Coupe имеет самую приятную управляемость в своем классе Фото: BMW

Новейший BMW 4 Series развивает все то, что водители полюбили в первом поколении модели. Это отличное купе для водителей, которым важна управляемость авто.

Плюсы:

приятная управляемость;

есть мощные двигатели;

приятный интерьер.

Минусы:

маленький багажник;

спорный дизайн;

плохая шумоизоляция.

3. Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon практичнее своих конкурентов Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon является более комфортной и стильной версией модели Passat. Это четырехдверное купе представительского класса с большим багажником.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

богатое оснащение;

высокий уровень практичности.

Минусы:

медленное переключение передач;

низкий уровень надежности;

неприятная управляемость.

2. BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 4 Series Gran Coupe практичнее, чем стандартное купе Фото: BMW

BMW 4 Series Gran Coupe отличается от стандартного купе наличием четырех дверей. Автомобиль привлекает приятной управляемостью и высоким уровнем практичности.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

багажник с электроприводом;

приятная управляемость.

Минусы:

устаревший интерьер;

неудобный багажник;

жесткая подвеска.

1. Audi TT

Audi TT имеет множество преимуществ Фото: Audi

Audi TT предлагает достойный уровень практичности и приятную управляемость. Также купе имеет один из лучших интерьеров в своем классе.

Плюсы:

отличный интерьер;

приятная управляемость;

хорошая стоимость при перепродаже.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

небогатое оснащение.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие компактные авто с пробегом по цене до $13 000.