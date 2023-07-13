Стиль превыше всего: эксперты назвали лучшие купе с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 купе с пробегом, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эти автомобили идеально подходят для молодых водителей.
Британские эксперты назвали лучшие современные автомобили в кузове купе с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Купе пользуются большим спросом среди молодых водителей, которым важен стильный дизайн авто. Такие автомобили менее практичны, чем кроссоверы или хэтчбеки, но привлекают к себе больше внимания.
Эксперты испытали десятки подержанных купе. Они поделились своим мнением об этих авто.
ТОП-10 лучших купе с пробегом в возрасте до 5 лет:
10. Toyota GT86/Subaru BRZ/Scion FR-S
Компактное японское купе является настоящим примером того, чем должен быть спорткар. Это легкий заднеприводный автомобиль с отточенной управляемостью и невысокой стоимостью.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- удобные сиденья.
Минусы:
- недостаток сцепления с дорогой;
- дешевый интерьер;
- мало места на заднем ряду сидений.
9. Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA отлично подходит для водителей, которым необходимо наличие четырех дверей и роскошный интерьер. Также модель обладает приятной управляемостью.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- плохой круговой обзор;
- жесткая подвеска;
- плохая надежность.
8. Mercedes-Benz C-Class Coupe
Mercedes-Benz C-Class Coupe имеет более приятное управление в сравнении с моделью CLA. Это стильное купе с элегантным интерьером.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- базовые версии слишком медленные;
- медленное переключение передач.
7. BMW 2 Series Coupe
Купе BMW 2 Series похоже на классические спорткары немецкого бренда. Внутри нет излишеств, но модель обладает отличной динамикой и отточенной управляемостью.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- приятная управляемость;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- ручная регулировка сидений;
- высокая стоимость.
6. Audi A5 Coupe
Купе Audi A5 отлично подходит для дальних поездок. Модель имеет отличный баланс между комфортом и спортивностью.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- есть мощные двигатели;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- не самая отзывчивая управляемость;
- небогатое оснащение;
- жесткая подвеска.
5. Mercedes-Benz E-Class Coupe
Купе Mercedes-Benz E-Class заметно комфортнее C-Class. У этой модели роскошный интерьер, который удовлетворит потребности многих водителей.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- изысканность;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- не самая отзывчивая управляемость;
- маленький багажник;
- высокая стоимость.
4. BMW 4 Series Coupe
Новейший BMW 4 Series развивает все то, что водители полюбили в первом поколении модели. Это отличное купе для водителей, которым важна управляемость авто.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- есть мощные двигатели;
- приятный интерьер.
Минусы:
- маленький багажник;
- спорный дизайн;
- плохая шумоизоляция.
3. Volkswagen Arteon
Volkswagen Arteon является более комфортной и стильной версией модели Passat. Это четырехдверное купе представительского класса с большим багажником.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- богатое оснащение;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- медленное переключение передач;
- низкий уровень надежности;
- неприятная управляемость.
2. BMW 4 Series Gran Coupe
BMW 4 Series Gran Coupe отличается от стандартного купе наличием четырех дверей. Автомобиль привлекает приятной управляемостью и высоким уровнем практичности.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- багажник с электроприводом;
- приятная управляемость.
Минусы:
- устаревший интерьер;
- неудобный багажник;
- жесткая подвеска.
1. Audi TT
Audi TT предлагает достойный уровень практичности и приятную управляемость. Также купе имеет один из лучших интерьеров в своем классе.
Плюсы:
- отличный интерьер;
- приятная управляемость;
- хорошая стоимость при перепродаже.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- небогатое оснащение.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие компактные авто с пробегом по цене до $13 000.