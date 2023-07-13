Стиль понад усе: експерти назвали найкращі купе з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 купе з пробігом, які мають безліч переваг перед конкурентами. Ці автомобілі ідеально підходять для молодих водіїв.

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Британські експерти назвали найкращі сучасні автомобілі в кузові купе з пробігом. Вони виділили 10 моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Купе мають великий попит серед молодих водіїв, яким важливий стильний дизайн авто. Такі автомобілі менш практичні, ніж кросовери або хетчбеки, але привертають до себе більше уваги.

Експерти випробували десятки вживаних купе. Вони поділилися своєю думкою про ці авто.

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Топ 10 найкращих купе з пробігом віком до 5 років:

10. Toyota GT86/Subaru BRZ/Scion FR-S

Toyota GT86 є легким купе з приємною керованістю Фото: Toyota

Компактне японське купе є справжнім прикладом того, чим має бути спорткар. Це легкий задньопривідний автомобіль з відточеною керованістю і невисокою вартістю.

Плюси:

приємна керованість;

багате оснащення;

зручні сидіння.

Мінуси:

брак зчеплення з дорогою;

дешевий інтер'єр;

мало місця на задньому ряду сидінь.

9. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA має гідний рівень комфорту Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA відмінно підходить для водіїв, яким необхідна наявність чотирьох дверей і розкішний інтер'єр. Також модель має приємну керованість.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

приємна керованість.

Мінуси:

поганий круговий огляд;

жорстка підвіска;

погана надійність.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Mercedes-Benz C-Class Coupe має приємну керованість Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Coupe має більш приємне керування порівняно з моделлю CLA. Це стильне купе з елегантним інтер'єром.

Плюси:

комфортна підвіска;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

базові версії занадто повільні;

повільне перемикання передач.

7. BMW 2 серії купе

Головним недоліком BMW 2 Series Coupe є висока вартість Фото: BMW

Купе BMW 2 Series схоже на класичні спорткари німецького бренду. Усередині немає надмірностей, але модель має чудову динаміку та відточену керованість.

Плюси:

стильний дизайн;

приємна керованість;

високий рівень практичності.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

ручне регулювання сидінь;

висока вартість.

6. Audi A5 Coupe

Audi A5 Coupe має відмінний баланс між комфортом і спортивністю Фото: Audi

Купе Audi A5 чудово підходить для далеких поїздок. Модель має відмінний баланс між комфортом і спортивністю.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

є потужні двигуни;

високий рівень практичності.

Мінуси:

не найчуйніша керованість;

небагате оснащення;

жорстка підвіска.

5. Mercedes-Benz E-Class Coupe

Mercedes-Benz E-Class Coupe комфортніший за багатьох конкурентів Фото: Mercedes-Benz

Купе Mercedes-Benz E-Class помітно комфортніше за C-Class. У цієї моделі розкішний інтер'єр, який задовольнить потреби багатьох водіїв.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

вишуканість;

комфортна підвіска.

Мінуси:

не найчуйніша керованість;

маленький багажник;

висока вартість.

4. BMW 4 Series Coupe

BMW 4 Series Coupe має найприємнішу керованість у своєму класі Фото: BMW

Новітній BMW 4 Series розвиває все те, що водії полюбили в першому поколінні моделі. Це чудове купе для водіїв, яким важлива керованість авто.

Плюси:

приємна керованість;

є потужні двигуни;

приємний інтер'єр.

Мінуси:

маленький багажник;

спірний дизайн;

погана шумоізоляція.

3. Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon практичніший за своїх конкурентів Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon є більш комфортною і стильною версією моделі Passat. Це чотиридверне купе представницького класу з великим багажником.

Плюси:

є потужні двигуни;

багате оснащення;

високий рівень практичності.

Мінуси:

повільне перемикання передач;

низький рівень надійності;

неприємна керованість.

2. BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 4 Series Gran Coupe практичніше, ніж стандартне купе Фото: BMW

BMW 4 Series Gran Coupe відрізняється від стандартного купе наявністю чотирьох дверей. Автомобіль приваблює приємною керованістю і високим рівнем практичності.

Плюси:

високий рівень практичності;

багажник з електроприводом;

приємна керованість.

Мінуси:

застарілий інтер'єр;

незручний багажник;

жорстка підвіска.

1. Audi TT

Audi TT має безліч переваг Фото: Audi

Audi TT пропонує гідний рівень практичності та приємну керованість. Також купе має один з найкращих інтер'єрів у своєму класі.

Плюси:

відмінний інтер'єр;

приємна керованість;

хороша вартість для перепродажу.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

небагате оснащення.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі компактні авто з пробігом за ціною до $13 000.