Разбитый 20-летний Nissan продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Культовый Nissan Skyline GT-R серьезно подорожал в последние годы. Стоимость спорткара в хорошем состоянии исчисляется сотнями тысяч долларов.

В Австралии на аукционе Manheim продали Nissan Skyline GT-R 2002 года после ДТП. За спорткар отдали 138 500 австралийских долларов ($94 500) – как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщает сайт The Drive.

У Nissan Skyline GT-R34 серьезно повреждена передняя часть – отсутствуют бампер, фары, решетка радиатора и правое крыло, а у двигателя треснул блок цилиндров. Ремонт спорткара будет недешевым, но несмотря на это, за авто разгорелась настоящая борьба и его цена подскочила.

Спорткар оценили в 94 500 долларов Фото: drive.com.au

Дело в том, что Nissan Skyline GT-R сейчас очень ценятся коллекционерами и за последние годы серьезно подорожали. Особенно высокий спрос на редкие версии – их стоимость может превышать миллион долларов.

Конкретно этот Nissan Skyline GT-R34 относится к версии Series II – таких купе выпустили 1268. Купе выпущено для японского рынка и в 2005 году привезено в Австралию.

Nissan Skyline GT-R прозвали Годзиллой за выдающиеся характеристики и он стал культовой моделью среди поклонников стритрейсинга.

У авто серьезно повреждена передняя часть Фото: drive.com.au

Полноприводное купе оснащено 2,6-литровой рядной турбошестеркой, которая по документам развивает 280 л. с., а в реальности – около 330 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что обнаружен Nissan Skyline GT-R34 в состоянии нового авто.

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