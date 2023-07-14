Цена $21 000 и богатое оснащение: презентован флагманский электромобиль Chery (фото)
Chery eQ7 — 4,7-метровый электрокроссовер с выразительным дизайном. Он богато оснащен и обладает запасом хода в 512 км.
В Китае поступил в производство новый Chery eQ7. Электрический кроссовер начнут продавать до конца года по цене от 150 000 юаней ($21 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Chery eQ7 – модернизированная версия кроссовера eQ5, представленного в 2020 году. Его дизайн освежили в новом фирменном стиле — у авто теперь выраженный "нос" и тоненькая "двухэтажная" оптика. Фонари растянуты на всю ширину кузова.
Размеры Chery eQ7 2023:
- длина – 4675 мм;
- ширина – 1910 мм;
- высота – 1660 мм;
- колесная база – 2830 мм;
- масса – 1850 кг.
В салоне установлены скошенный руль и два дисплея на передней панели. Передние сиденья разделены высоким тоннелем и оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Базовая комплектация также включает голосовое управление, климат-контроль, изменяемую подсветку салона и набор систем безопасности.
Китайский электромобиль Chery eQ7 оснащен 211-сильным мотором на задней оси и способен развить 180 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 512 км.
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