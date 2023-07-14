Знаменитый британский спорткар возродили в формате электромобиля (фото)

Спорткар Triumph TR25 — современная вариация на тему модели TR2 50-х годов. Спорткар построен на базе электрического BMW i3.

Знаменитую британскую марку Triumph хотят вернуть из небытия. Презентован новый Triumph TR25 – современная вариация на тему классических спорткаров марки. Об этом сообщает сайт Motor1.

Двери спорткара поднимаются вверх

Новый Triumph TR25 разработали в кузовном ателье Makkina. Он выглядит современно, но в то же время наделен чертами классических моделей TR2 и TR3 50-х годов. У него длинный капот и большие круглые фары, а дизайн передней части имитирует радиаторную решетку Triumph TR2. Двери поднимаются вверх, а за сиденьем водителя предусмотрен обтекатель.

За водительским сиденьем установлен обтекатель

Салон Triumph TR2 может быть одно- или двухместным, а в отделке использована алькантара. У авто оригинальный цифровой щиток приборов.

Платформа и силовая установка Triumph TR25 позаимствованы у BMW i3. Кабриолет получит 184-сильный электромотор и разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 7 с.

У авто оригинальная цифровая панель приборов В отделке использована алькантара

Напомним, что автомобили Triumph выпускали с 1919 по 1984 годы. Компания специализировалась на создании легких и компактных спорткаров.

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