Презентован новый Haval Dargo 2024: как изменится кроссовер (фото)

Новый Haval Dargo изменился внешне и стал агрессивнее на вид. Двигатель кроссовера стал более мощным и тяговитым.

Опубликованы официальные фото Haval Dargo 2024. Кроссовер прошел плановое обновление и вскоре поступит в производство. Об этом сообщает сайт Autohome.

Мощность 2,0-литровой турбочетверки подняли до 238 л. с. Фото: Haval

Новый Haval Dargo сохранил угловатый дизайн и стал еще брутальнее на вид. Модель 2024 года можно узнать по измененной решетке радиатора, более массивным бамперам и измененным фонарям, соединенным диодной полосой.

Также предложены новые колесные диски и расширена палитра цветов кузова. Салон Haval Dargo 2024 еще не показали, но он вряд ли кардинально изменится.

Отдачу 2,0-литрового бензинового турбомотора увеличат до 238 л. с. и 385 Н∙м. Именно с этим двигателем кроссовер Haval Dargo поставляется на экспорт и предложен в Украине, хотя в Китае он также доступен с 1,5-литровой 184-сильной турбочетверкой.

Фонари соединены диодной полосой Фото: Haval

Все Haval Dargo 2024 будут оснащены 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Кроссовер подготовлен к бездорожью: полный привод дополнен понижающей передачей, а клиренс составляет 200 мм.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Great Wall обновил и кроссовер Haval H6.

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