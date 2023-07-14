Культовый итальянский хэтчбек 80-х превратили в 370-сильный спорткар (фото)

Manhart обычно занимаются тюнингом спортивных моделей BMW, но в этот раз ателье сделало исключение. Итальянский спорткар получил множество внешних и внутренних улучшений.

Немецкое тюнинг-ателье Manhart представило пакет доработок для заряженного хэтчбека Lancia Delta HF Integrale. Автомобиль получил некоторые внешние доработки и стал заметно мощнее. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Lancia Delta HF Integrale была представлена в 1986 году как дорожный автомобиль для омологации в Чемпионате мира по ралли. Существовало несколько версий модели, самой быстрой из которых была 215-сильная Delta HF Integrale Evoluzione II.

Lancia Delta HF Integrale обклеили матовой виниловой пленкой темно-зеленого цвета с красными акцентами на кузове. Также были затемнены задние фонари.

Задние фонари спорткара затемнили Фото: Manhart

Хэтчбек получил новые 17-дюймовые колесные диски OZ Racing серого цвета. Они обуты в шины размерностью 205/40.

Lancia Delta HF Integrale 400 Manhart получила новые 17-дюймовые колесные диски Фото: Manhart

В интерьере также появилось несколько изменений. Внутри установлено новое рулевое колесо и напольные коврики. В отделке используется кожа и алькантара.

Автомобиль получил измененный интерьер Фото: Manhart

Под капотом расположен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 370 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 4 секунд.

Для лучшей управляемости хэтчбек оснастили подвеской KW Suspensions. Помимо этого автомобиль получил новую тормозную систему Manhart Big Brake.

Стоимость пакета доработок не раскрывается. Все детали обсуждаются напрямую с тюнинг-ателье.

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