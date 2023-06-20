В Италии вернули в производство легендарный спорткар Lancia Delta (фото)

Grassi 044S вдохновлен раллийным болидом Lancia Delta S4 и получил ретро-дизайн. Под капотом расположен 640-сильный двигатель, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.

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Итальянский бренд Grassi Scuderia Milanese представил ретро-спорткар Grassi 044S. Модель вдохновлена легендарным гоночным болидом Lancia Delta S4. Об этом рассказали на сайте Autocar.

За дизайн Grassi 044S отвечает бывший дизайнер Alfa Romeo Джузеппе Армано. Он постарался создать современного преемника Lancia Delta S4.

Спереди расположены двойные круглые фары и несколько воздухозаборников. Также на бампере можно найти большой сплиттер.

Сзади разместили круглые фонари и два выхлопных патрубка, которые расположены по центру. Рядом с ними установлен массивный диффузор.

Сзади установлен массивный диффузор Фото: Grassi Scuderia Milanese

На автомобиль установили 19-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины шириной 285 мм спереди и 305 мм сзади. Также авто оснастили шестипоршневыми вентилируемыми тормозными дисками спереди и четырехпоршневыми сзади.

На авто установлены 19-дюймовые колесные диски Фото: Grassi Scuderia Milanese

Grassi 044S оснащен 3,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 640 л.с. Автомобиль весит всего 1200 кг и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Двигатель работает в паре с секвентальной шестиступенчатой ​​коробкой передач. Крутящий момент передается на все четыре колеса благодаря системе полного привода.

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Всего будет построено 44 экземпляра Grassi 044S. Первые поставки клиентам начнутся уже в конце 2023 года, а цена остается неизвестной.

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