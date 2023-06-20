В Італії повернули у виробництво легендарний спорткар Lancia Delta (фото)

Grassi 044S натхненний ралійним болідом Lancia Delta S4 та отримав ретродизайн. Під капотом розташований 640-сильний двигун, а розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,9 секунди.

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Італійський бренд Grassi Scuderia Milanese представив ретроспорткар Grassi 044S. Модель надихнута легендарним перегоновим болідом Lancia Delta S4. Про це розповіли на сайті Autocar.

За дизайн Grassi 044S відповідає колишній дизайнер Alfa Romeo Джузеппе Армано. Він спробував створити сучасного наступника Lancia Delta S4.

Спереду розташовані подвійні круглі фари та кілька повітрозабірників. Також на бампері можна знайти великий сплітер.

Позаду розмістили круглі ліхтарі та два вихлопні патрубки, які розташовані по центру. Поруч з ними встановлено масивний дифузор.

Ззаду встановлено масивний дифузор Фото: Grassi Scuderia Milanese

На автомобіль встановили 19-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини шириною 285 мм спереду та 305 мм ззаду. Також авто оснастили шестипоршневими вентильованими гальмівними дисками спереду та чотирипоршневими ззаду.

На авто встановлені 19-дюймові колісні диски Фото: Grassi Scuderia Milanese

Grassi 044S оснащений 3,0-літровим турбованим чотирициліндровим двигуном потужністю 640 к.с. Автомобіль важить всього 1200 кг і здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди.

Двигун працює в парі з секвентальною шестиступінчастою коробкою передач. Крутний момент передається на всі чотири колеса завдяки системі повного приводу.

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Всього буде побудовано 44 екземпляри Grassi 044S. Перші поставки клієнтам розпочнуться вже наприкінці 2023 року, а ціна залишається невідомою.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Stellantis взявся за перезапуск бренду Lancia.