В Киеве прошла выставка старинных и эксклюзивных автомобилей (фото)

На первый за два года ретро-слет в Киеве съехались старинные авто и эксклюзивные современные спорткары. Посетители выставки смогли увидеть розовый Cadillac 1959 года, роскошные Rolls-Royce, спортивные Chevrolet Camaro и Corvette.

В Киеве провели слет старинных автомобилей. Несколько десятков раритетных винтажных автомобилей приехали в столичный Наводницкий парк. Журналисту Фокуса удалось побывать на автошоу.

Opel Super 6 1937 года Фото: Тарас Брязгунов

Инициаторами слета стали организаторы крупнейшего украинского автофестиваля Old Car Land. После начала полномасштабного российского вторжения провести его не представляется возможным, поэтому было решено организовать менее масштабное мероприятие. Впрочем, выставка вызвала интерес и собрала тысячи посетителей.

Тем не менее редких и интересных автомобилей на выставке хватало. Старейшими моделями на автошоу стали кабриолеты Opel Super 6 1937 года и Skoda Popular 1939 года. К продукции европейского автопрома послевоенного периода относятся Peugeot 203 1949 года, купе Opel Rekord 1969 года, массовые Mini и Volkswagen Beetle, а также сразу несколько микроавтобусов Volkswagen Type 2.

Chevrolet Camaro 1969 года Фото: Тарас Брязгунов

"Золотую" эпоху автомобильной Америки презентовали розовый Cadillac 1959 года и спортивный 300-сильный Chevrolet Camaro SS 1969 года, также выделялся яркий кабриолет Chevrolet Corvette 1993 года. Всеобщее внимание привлекали реплика знаменитой Shelby Cobra.

На слет приехали сразу два классических Rolls-Royce – кабриолет Corniche и седан Silver Spirit. Двумя моделями была представлена и редкая марка Morgan, причем обе – интересные. Morgan Plus 4 выполнен в ретро-стиле, а спорткар Three-Wheeler – трехколесный.

Rolls-Royce Corniche Фото: Тарас Брязгунов Rolls-Royce Silver Spirit Фото: Тарас Брязгунов Chevrolet Corvette 1993 года Фото: Тарас Брязгунов Opel Rekord 1969 года На выставку приехали сразу несколько Volkswagen T2 Ford Sierra RS Cosworth Morgan Plus 4 Фото: Тарас Брязгунов Трехколесный Morgan 3 Wheeler Фото: Тарас Брязгунов ГАЗ-13 "Чайка"

Довольно редкими являются заряженные Ford Sierra RS Cosworth. Обширной оказалась и экспозиция советских моделей – посетителям продемонстрировали как скромные "Запорожцы", так и представительский ГАЗ-13 "Чайка".

Ранее Фокус сообщал, что крупный фестиваль ретро-авто прошел и во Львове, причем среди его участников были и иностранные коллекционеры.

Также мы писали, что в Киеве сфотографировали раритетный спорткар Jaguar 80-х.